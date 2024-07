El camión garrafero quedó encajado en la Ruta 11 y los vecinos casi se quedan sin gas

Desde hace tiempo piden que se acondicione el camino, pero no les brindan soluciones. Aseguran que se encuentran aislados porque solo se puede transitar en 4x4.

Debido a que en la localidad no cuentan con red de gas natural , el envasado es fundamental para que las personas que allí viven puedan utilizar sus cocinas, ya que la leña suele usarse en la calefacción. Es por ello que el vehículo encargado de trasladar las garrafas debía llegar este lunes a primera hora a Villa Pehuenia para que desde Moquehue fueran a buscarlas, sin embargo, por las condiciones viales se vivieron momentos de tensión.

"El camión quedó encajado por el estado de la ruta, no lo pueden sacar" , contó una vecina que en ese momento circulaba en la misma dirección. Pese a los intentos del conductor por sacarlo, tuvo que dar aviso para ser auxiliado y permaneció allí, en medio del camino, hasta que una máquina vial llegó al lugar y pudo moverlo hasta un sector relativamente seguro para que continuara avanzando y entregar las provisiones.

Ruta 11 - camión encajado Villa Pehuenia Moquehue (1).jpg Varios vecinos que en ese momento transitaban por la Ruta 11 se acercaron al conductor del camión que transportaba las garrafas para brindarle su ayuda.

Los vecinos han denunciado en varias ocasiones las condiciones en que se encuentra la Ruta 11 y que actualmente solo es apta para transitarla en vehículos 4x4. "Es un peligro, un auto no lo puede hacer, porque además del barro resbaladizo y los pozos que se ven, abajo es peor porque es todo serrucho", dijo María Laura, vecina de Moquehue. Agregó que "si no tenés experiencia de manejar en estas condiciones es un peligro. Nosotros en la camioneta tardamos 1:15 en hacer 15 kilómetros, ya no sabemos a quién recurrir".

Además, enfatizó en que esta "debería ser declarada intransitable". "Encima hay que tener en cuenta que solo se puede hacer ese tramo con camionetas 4x4, entonces son muy pocas las personas que pueden salir de Moquehue", observó.

Es por ello que se suelen ayudar entre vecinos a la hora de ir a buscar las garrafas a Villa Pehuenia y ayudan a quienes no tienen medios para hacer este trayecto. Sin embargo, no dejaron de recalcar que es un peligro realizar esos escasos 15 kilómetros en las condiciones actuales.

Garrafero encajado camino a Moquehue

Las dificultades diarias de los vecinos

La vecina contó que, a las dificultadas derivadas de la falta de red de gas, hay que sumarle que suelen darles leña para pasar las bajas temperaturas invernales, pero este año les dieron provisiones de madera de pino que se consume rápido y da poca calefacción. "La línea de energía eléctrica viene de Zapala y es aérea, entonces cada vez que hay viento nos quedamos sin luz, no tenemos internet, una sola compañía de telefonía celular funciona, tampoco tenemos recolección de residuos, pero igual lo cobran... estamos completamente abandonados", sentenció.

María Laura dijo que en Moquehue solo cuentan con una posta médica y que ante cualquier emergencia deben trasladarse a Villa Pehuenia desde donde los derivan a centros médicos de mayor complejidad. "En el actual estado de la ruta es imposible que llegue una ambulancia", recalcó.

Estado de la ruta a Moquehue.mp4

Por último, pidió: "Los vecinos preferimos que nos cobren un peaje, pero que asfalten la ruta y la dejen en condiciones para que podamos transitar sin miedo por nuestras vidas y las de nuestras familias. Esta semana empiezan las clases y las escuelas están en Villa Pehuenia, los chicos tienen que salir mínimo una hora y media antes, a la mañana está oscuro y es un peligro".