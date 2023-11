El desesperado pedido que se viralizó en Neuquén: su hijo se está muriendo y necesita un vuelo sanitario

El hijo de Jorge Fidel no tiene diagnóstico, lo medican con morfina entre tres y cuatro veces por día, y no encuentra respuesta en su obra social.

"Soy Jorge FIdel, papá de Mariano. Mi hijo está cursando una enfermedad que todavía no pueden diagnosticar. No hay un diagnóstico porque no hay complejidad en Neuquén. Es una vida, muchachos. Mariano tiene 16 años y tiene derecho a vivir. Está sufriendo y está con morfina para poder sobrevivir. Que la burocracia no nos tape. Es una vida, no es un número", manifestó.