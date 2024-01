El día después del incendio que dejó un barrio conmocionado y miles de pérdidas materiales

En una recorrida por el barrio, LMNeuquén consultó a los vecinos cómo vivieron la tarde del dramático incendio con el que iniciaron el año.

Cómo lo vivieron los vecinos

Yanina es una de las vecinas damnificadas, ya que el paredón de su patio es lindante al de la empresa y quedó teñido de negro por el humo y contó que ese día, todos los vecinos salieron a la calle y decidieron autoevacuarse.

"Fueron dos segundos y era una nube negra que cubría todo el cielo, lo primero que hicimos fue salir a la calle hasta que un vecino llamó a los bomberos que tardaron en llegar", explicó.

Además, dijo que por la magnitud del humo y la cantidad de dotaciones de bomberos que llegaron "se evidenciaba que no era una pavada, que había sido algo grave. Los bomberos se quedaron sin agua permanentemente y estaban a la espera de que vengan con más agua".

Yanina mostró a LMNeuquén las paredes de su patio que quedaron teñidas de negro, desde donde se podía ver uno de los techos de la empresa quemado y, enojada, señaló que "nunca nadie pasó a hablar con algún vecino. Yo me acerqué recién porque supuestamente del área de perito se tenían que acercar a hablar con cada uno de los vecinos para evaluar si las viviendas tenían algún riesgo de ser habitadas".

"Después me dijeron que Defensa Civil había dado el okey de que podíamos habitar nuestras casas, eso es mentira, Defensa Civil jamás dijo nada", añadió.

Asimismo, explicó que siguió insistiendo hasta lograr contactarse con la gente de peritos: "vinieron a mi domicilio, sacaron fotos, me dijeron que trate de no permanecer cerca del paredón. Mi paredón está pegado con el de Oliva, o sea no puedo estar en mi casa, esa sería la respuesta que me dieron".

"Me enteré que la empresa Naldo tenía guardado todo ahí, perdieron muchísima mercadería, ellos tenían motos, electrodomésticos, perdieron todo", contó sobre algunos de los materiales que habían en el lugar.

Mientras espera que le den alguna otra respuesta, entre dudas declaró que "si tienen tanta mercadería, ¿por qué no tienen aunque sea una persona que cuide?".

Qué dijeron los dueños

Oscar Oliva, uno de los propietarios de la empresa de transporte, contó cómo se enteraron del incendio y cuáles son los daños materiales.

"Ayer a las 18 horas me enteré, nos vinimos rápidamente y cuando llegamos acá ya estaban los bomberos. No había forma de saber por qué, todavía están trabajando bomberos, están terminando la pericia. Van bastante avanzados pero el informe final todavía no lo tienen, no me lo dan primero a mí, lo pasan a la fiscalía de turno y a los entes correspondientes, lo tendremos que ver después y ahí sabremos realmente qué pasó", relató Oliva.

En cuanto a los daños materiales explicó que son totales. "Humanos ninguno porque no estábamos en actividad, no estábamos trabajando, material sí, todo", aclaró.

Dentro de las pérdidas, el propietario señaló que se trata de mercadería en general pero que "todavía no pudimos sacar nada porque ni documentación nos ha quedado, porque estaba todo dentro de la oficina, entonces mandamos a pedir los archivos al depósito de Buenos Aires y, entre lo que tenemos cargado del día sábado y lo que falta, empezaremos a cruzar información para ir determinando. Después, será a prueba y error".

Los reclamos por la mercadería

Fuera de la empresa, una mujer se acercó para hacer un reclamo sobre una mercadería que debía llegarle hoy.

"Todavía no me pueden dar ninguna información porque dicen que se quemaron también los papeles donde está todo", señaló indignada a LMNeuquén y agregó que tendrá que esperar respuestas.