El Gobierno y las organizaciones sociales llegaron a un acuerdo y no habrá cortes de rutas

Luego de varias horas de reunión, las organizaciones sociales y representantes del Gobierno llegaron a un acuerdo y no se llevará a cabo la medida de fuerza que habían anunciado sobre las rutas de la provincia este fin de semana largo.

En diálogo con LMNeuquén , Diego Mauro, referente del Polo Obrero, contó que les garantizaron que se desarrollarán distintas obras para garantizar trabajo. Este era uno de los principales reclamos, ya que en diciembre "habían prometido que se reubicaría a las personas en la UOCRA y eso no ocurrió".

ON - Acampe organizaciones sociales (11).jpg Esperan que para los primeros días de abril se inicien las obras comprometidas. Omar Novoa

Junto a ello, también se reforzará la asistencia en comedores y merenderos. "En un momento tan complejo como el que se vive en la actualidad, de mucha necesidad, en el que la demanda de estos espacios ha crecido considerablemente, no pueden cortar esta ayuda. El Gobierno se comprometió a comenzar a bajar las partidas alimentarias, por lo que entre el 4 y 5 de abril ya tendrían que estar todos abastecidos. Además, nos aseguraron que van a regularizar los comedores que todavía no lo están, pero que de todas maneras funcionan para que puedan acceder a las partidas", observó.

Otro de los reclamos puntuales que llevaban las organizaciones sociales era el de la entrega de garrafas a los sectores más necesitados, ya que muchas personas no pudieron inscribirse para recibirla. "Las inscripciones se realizaron de manera arbitraria y no todas las personas que las necesitaban sabían que debían hacerlo, así que ahora se nos dijo que entregáramos un listado de personas que por el motivo que fuera no se anotaron para que puedan recibirlas", explicó.

Por su parte, Diego Mauro, dirigente del FOL, señaló que se le pidió al Gobierno que todos los puntos acordados este miércoles también se aplique en el interior de la provincia. "En ciudades como Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, entre otras, también necesitan de partidas alimentarias y garrafas, entonces también los tienen que asistir", aseguró.

SFP Organizaciones sociales esperan resultado de reunion (2).JPG Este miércoles se realizará la firma de un acta acuerdo. Sebastián Fariña Petersen

Ante este nuevo acuerdo, las organizaciones sociales confirmaron que las medidas de lucha planteada para Semana Santa no se realizarán.

Llegaron a un acuerdo tras un cuarto intermedio

El pasado viernes, después de varias medidas de fuerza, el Gobierno provincial recibió a las organizaciones sociales y mantuvieron un encuentro que fue un esbozo sin mayores precisiones.

En la reunión, de la que participaron distintos funcionarios del Ministerio de Gobierno, acercaron a las organizaciones sociales una propuesta laboral para incluir a los beneficiarios en obras civiles y módulos de vivienda. Sin embargo, desde el Frente Piquetero advirtieron que el plan carecía de precisiones. Es decir, no tenía una fecha clara respecto a cuándo comenzarían los trabajos, cuánto pagarían de salario y por cuánto tiempo.

Todo esto ocasionó que la reunión pasara a un cuarto intermedio para este martes. "Las organizaciones señalamos que nuestra lucha es por trabajo genuino y esperamos la concreción de la propuesta", manifestaron en un comunicado.