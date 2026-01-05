El hospital Heller realizará una jornada especial de vacunación por el día de Reyes

La actividad tendrá lugar este martes por la tarde en Neuquén capital en tres puntos diferentes. Aplicarán todas las dosis del calendario nacional de vacunas.

Este martes 6, en el marco del día de Reyes , el Hospital Heller organizó una jornada especial de vacunación abierta a toda la comunidad de Neuquén . La misma se realizará con horario extendido de 15 a 21 horas , con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización .

La iniciativa, impulsada por el área de Inmunizaciones del nosocomio, busca acercar el sistema de salud a las familias, especialmente a aquellas que tienen dificultades para asistir en horarios matutinos.

Durante el evento, estarán disponibles todas las vacunas del Calendario Nacional , destinadas a niños, niñas, adolescentes, personas adultas, adultos mayores y embarazadas , sin necesidad de turno previo. La vacunación se llevará adelante en tres puntos del hospital :

Ingreso a la Guardia de Emergencia

Vacunatorio

Ingreso principal por calle Lighuen.

Desde el hospital señalaron a LM Neuquén que la jornada está pensada para toda la población, incluyendo a quienes tienen esquemas incompletos de vacunación. “Sabemos que a muchas personas se les complica venir por la mañana, que es cuando el hospital funciona habitualmente. Por eso ofrecemos este espacio con horario extendido, para facilitar la accesibilidad y que las familias puedan completar los esquemas”, explicó Florencia Lazza, integrante del área de prensa.

Lazza remarcó que todas las vacunas disponibles corresponden al Calendario Nacional, incluyendo las de las distintas etapas de la infancia, las indicadas durante el embarazo, y las destinadas a personas adultas y adultos mayores, además de COVID-19 y antigripal, según indicación.

La jornada también busca reforzar el mensaje de cuidado comunitario, bajo la consigna de que "en el día de Reyes, el mejor regalo es la salud".

Exitosa Noche de las Vacunas

El antecedente que impulsó la organización de esta nueva jornada fue el éxito de la vacunación nocturna realizada en diciembre, conocida como la Noche de las Vacunas. A nivel provincial, la campaña logró aplicar más de 2.000 dosis a más de 1.000 personas en solo cuatro horas, en 50 puntos distribuidos en toda la provincia, con una fuerte participación de familias completas que aprovecharon el horario extendido para actualizar carnets.

En la ciudad de Neuquén, uno de los puntos destacados fue justamente el Hospital Heller, que durante esa noche aplicó más de 150 dosis, inmunizando a 68 vecinos y vecinas de todas las edades, principalmente en el sector de ingreso por la guardia.

A nivel general, las autoridades sanitarias valoraron dos factores clave para el éxito de aquella campaña: el horario nocturno, que permitió la asistencia de personas trabajadoras, y la articulación entre el sistema público y el sector privado.

Fiebre amarilla: ¿Por qué no se aplica?

En el marco de esta jornada, desde el Hospital Heller aclararon que la vacuna contra la fiebre amarilla no se aplica en los sectores públicos de Neuquén.

En agosto del 2025, el Ministerio de Salud de Argentina dispuso que la vacuna contra la fiebre amarilla sea gratuita únicamente en las zonas endémicas del país, priorizando a la población con riesgo real de transmisión. La cobertura estatal se mantiene en Misiones, Corrientes, Formosa y sectores de Salta, Jujuy y Chaco.

El relevamiento realizado por LM Neuquén permitió confirmar que el costo de la vacuna en la ciudad es de $233.000 mil pesos y puede encontrarse en lugares como la Farmacia Municipal, la Farmacia Ricchieri y la Farmacia Sury.

Un dato a tener en cuenta es que no se requiere orden médica para la compra. Además, la aplicación de la misma no se realiza en los comercios, por lo cual, aquella persona que necesite la vacuna deberá buscar otro lugar para aplicarla.