El intendente de Chos Malal: "Nunca hablé de un desalojo con los vecinos del cerro"

Hugo Gutiérrez sostuvo que el municipio no tiene esa potestad. Sin embargo, advirtió que vivir en esa zona es inviable y un nuevo derrumbe está latente.

En declaraciones a LMNeuquén, el jefe comunal de Chos Malal sostuvo que "muy lejos de la verdad todo lo que se ha dicho sobre este tema en particular. La municipalidad no tiene el resorte para proceder a un desalojo”.

desmoronamiento cerro virgen chos malal Gentileza Radio Nacional CHM

“Yo lo único que hice fue informarles y advertirles del peligro que hay en esos lugares y que no van a poder seguir viviendo porque es la realidad. Sobre la obra del cerro ya nos dijeron que no se puede tocar. No se puede sacar las piedras. Falta que lo escriban y firmen ese informe los especialistas”, indicó Hugo Gutiérrez. "Estuve obligado por una cuestión de tranquilidad y como vecino e intendente de comentarles que tengan mucho cuidado y porque hay un riesgo alto en esa zona”, agregó el intendente.

Aclaró que "las familias en su momento arreglaron con la empresa -que realizó la obra- cuando se hicieron las explosiones y tuvieron algunos daños y la obra siguió. Desconozco los alcances de esos arreglos”.

Gutiérrez recalcó, en base a lo manifestado por los geólogos, que "el cerro está en un peligro latente, es decir, que no está certificada la seguridad para las familias y que sería inviable tratar de recuperar la traza de la ruta por ese sector”. El informe definitivo y firmado estaría listo en dos semanas.

derrumbe desmoronamiento cerro chos malal

También la asesora aclaró sobre la reunión

Por su parte, la asesora legal del municipio, Ramona Parada, ocupó sus redes sociales para salir a desmentir las versiones que la ponían también como protagonista del supuesto intento de desalojo. “Con el único ánimo de informarles que conforme el informe preliminar de los geólogos expertos en la materia existen peligros de derrumbe y era necesario e importante decirlo porque dichas familias transitan, viven allí y es peligroso conforme se encuentra el terreno para la vida de las personas”, publicó la letrada.

Siguió diciendo que “lo que pueda ocurrir con posterioridad no es materia de la municipalidad, porque la obra es responsabilidad en su ejecución de Vialidad Provincial, la empresa ejecutora y el estado Nacional que en primera instancia ejecutó la obra conforme se desarrolla el proceso de la misma”. Para cerrar su descargo remarcó que “lo único que se pretendía era manifestarle el temor a posibles derrumbes y existen familias allí viviendo. No es atribución del estado municipal desalojar”.