El intendente de Vista Alegre dijo que no se va a lotear la "chacra Grabois"

El intendente de Vista Alegre, Daniel Ridao , advirtió que la chacra comprada por una cooperativa campesin a ligada al referente kirchnerista J uan Grabois , para hacer loteos con servicios “no se va a lotear”, y convocó a los productores a resistir el proyecto. No sólo de esa finca en particular, sino el avance de privados sobre tierras potencialmente productivas y con cultivos.

El programa depende de Nación y baja fondos para comprar tierras privadas y hacer loteos para personas vulnerables y sin recursos. Las gestiones las capitalizan las organizaciones sociales, pero la zona de esa chacra es productiva, y hay ordenanzas que no permiten fraccionarla.

Vista Alegre AEREAS _loteos_chacras_01 (2).JPG En Vista Alegre se han autorizado algunos loteos que siguen la traza urbana. Pero hay otros irregulares en plena zona productiva, pese a la crisis de la fruticultura.

“Los chacareros van a presentar una nota, firmada por todos ellos, al Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante, pidiendo cuatro puntos. El primero que la Municipalidad se mantenga firme y que esa chacra no se lo lotee. El segundo que no se permitan más excepción a loteos ni nada por el estilo en el futuro. El tercero que se multe a todas las chacras que no estén en producción. Para evitar así la tentación de las inmobiliarias. Y el cuarto que es que la Municipalidad y Recursos Hídricos puedan atender sectores rurales que están fuera de la atención del Consorcio de Riego”, dijo Ridao en declaraciones radiales.

Si bien Vista Alegre tiene avances informales de loteos en chacras (incluso con la promoción en redes sociales), la ordenanza 700 impide fraccionar chacras de menos de 5 hectáreas y clausurar canales de riego.

La polémica armó una semana antes de las PASO. Cuando organizaciones sociales realizaron un acto político en esa chacra, que fue adquirida por $292 millones por la Cooperativa de Provisión, Transformación, Industrialización, Consumo y Comercialización Campesina Limitada (COCAM).

El financiamiento se hizo a través de la secretaría de Gestión Socio Urbana de la Nación (SISU), a cargo de Fernanda Miño, referente además de Grabois a nivel nacional, que financia la compra de tierra para loteos con servicios en todo el país. La finca era del dueño de Las Palmas, Pedro Nardanone (Servifruit SRL) y antes, pertenecía a la empresa Moño Azul SA.

Un planteo judicial

Ridao dijo que Vista Alegre tiene zonas rurales sin regularizar, como un sector de Rincón Redondo y parte del Parque Reserva, cercano al dique Ballester. En eso sectores informales, el gobierno nacional bajó fondos para hacer servicios.

Pero indicó que harán un planteo judicial respecto a la intromisión del estado nacional en la jurídico municipal, que tiene sus propias normas regulatorias urbanas. En este caso, que un programa de repoblamiento no puedo ir en contra de una ordenanza que preserva la zona productiva.

“Hay que hablarlo con juristas especializados, la idea sería denunciar y exponer a la Corte Suprema de Justicia la invasión de competencias que desde el gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales hay sobre la competencia municipal que se viene dando en estos últimos 15 años”, sostuvo el intendente.