El Ministerio de Salud rindió cuentas: los principales gastos de su primer año de gestión

Se detalló, además, que las compras por vía de emergencia representaron un total de 40 mil millones de pesos, mientras que las compras por formato tradicional sumaron un monto total de 103 mil millones.

ambulancias salud hospitales neuquen.jpg

Entre las políticas públicas destacadas durante este año de gestión, el ministro Regueiro resaltó la implementación de la receta electrónica, los nodos de atención ampliada y la historia clínica unificada como estrategias para garantizar el acceso a la salud y agilizar los trámites de los pacientes a la hora de afrontar distintos tratamientos.

Por otra parte, se destacó la importancia de haber avanzado con la ley del Instituto Provincial del Cáncer y la normativa que regula el Abastecimiento Sanitario.

La presentación apuntó a mostrar el trabajo y los resultados del área con mayor transparencia y en base a un diagnóstico del estado del sistema público de salud, que día a día enfrenta una creciente demanda por el crecimiento demográfico acelerado que atraviesa la provincia de Neuquén y a causa de la migración de los usuarios del sistema privado de salud a los hospitales neuquinos.

"Hemos tomado la decisión de que cada uno de los ministros pueda hacer un balance de la gestión que hicieron este primer año", dijo al respecto el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, que adelantó que antes de fin de año él mismo iba a presentarse en una conferencia de prensa para hacer un balance general de la gestión frente a la provincia de Neuquén.

El grave escenario financiero al asumir la gestión

En los primeros meses de gestión, el ministro de Salud había aclaro que se encontraron con una difícil situación para el sistema público, que incluía deudas millonarias y faltantes en insumos básicos para garantizar la calidad de la atención. A eso se sumaba un escenario de grandes asimetrías: mientras en la capital se planificaba la construcción del hospital Norpatagónico, en otros centros de salud no tenían insulina.

"Cuando asumimos la provincia había 11 mil millones de pesos de deuda", había expresado Regueiro e febrero de este año."Se pagaron 3400 millones, conciliamos deuda con los prestadores y empezamos a pagar a los proveedores críticos y sobre todo a los más chicos que, si no les pagamos, los asfixiamos", había aclarDO.

Con respecto a al situación financiera, señaló que "hay deudas de 2018 en pesos y los prestadores ya no nos quieren vender, por eso tenemos que pagarles primero".

"Pero qué se puede hacer con el hospital Norpatagónico si no tenemos insulina, o si hay un tomógrafo en el Heller que no funciona por un repuesto de 40 millones de pesos y no se puede pagar. El Norpatagónico es un sueño hermoso, pero hoy estoy pensando en la realidad, en otras prioridades", había dicho Regueiro sobre el ambicioso proyecto del centro de salud, que finalmente será construido en etapas y utilizado a medida que se inaugure.