El neuquino que cumplió su sueño de tocar con Airbag: "No pude dormir"

El adolescente aún no sale de su asombro. Dijo que después de esta oportunidad no pudo pegar un ojo y aún le tiemblan las piernas. Está con mucho entusiasmo, incluso de componer sus propias canciones para interpretar con su banda local.

Esa emoción que exhibió aquel chico corrió también por el cuerpo de Toto, quien estaba haciendo sus primeros pasos como guitarrista y se juró que al año siguiente le iba a tocar a él.

El neuquino autodidacta

Durante todo el año pasado, el adolescente del barrio Terrazas de Neuquén y estudiante de CPEM 46 estudió guitarra a través de videos de YouTube y cuando se enteró que Airbag volvía a Neuquén, se llenó de felicidad y vértigo. Iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para cumplir con su sueño de compartir el escenario con ellos.

"El año pasado había quedado impresionado con el show que hacía Airbag y los empecé a escuchar. Cuando se confirmó que venían de nuevo a la Fiesta de la Confluencia yo dije que era mi oportunidad", compartió el joven con LMNeuquén.

El martes a la mañana pintó cuidadosamente su cartel que decía "Mi sueño es tocar con ustedes" y a las 17.30 ya estaba en la Isla 132 para tratar de estar lo más cerca posible del escenario y conseguir que Patricio Sardelli, el cantante de la banda, lo viera.

Llegó la hora, la banda nacional subió al escenario y comenzó su show. Luego repitió el momento del año pasado en que convocaron a algún artista local a subir al escenario. "Empecé a levantar el cartel lo más alto que podía", relató el joven, quien tuvo la ayuda de otro chico que no conocía y que no dudó en levantarlo en sus hombros para que se vea el cartel.

Ahí nomás, Toto fue señalado por Pato y luego el personal de seguridad lo ayudó para que pudiera subir al escenario. "Arriba del escenario no lo podía creer, había muchísima gente. Estaba en una montaña rusa de emociones, y cuando empecé a tocar me tranquilicé y salió todo", compartió.

El neuquino que subió al escenario con Airbag

El joven artista neuquino realizó una improvisación de blues. "Fue algo magnífico, nunca me imaginé que iba a estar tocando la guitarra con mi banda favorita y frente a 250 mil personas, no pude dormir", confesó.

Toto tiene una banda que se llama Discordia con la que interpretan covers de rock nacional e internacional, y ahora, después de haber vivido esta experiencia, el joven está decidido a crear sus propios temas.

En la banda lo acompañan Camila, en el bajo, Enzo, en la segunda guitarra, Benicio en batería, Avril en teclados y Martina, tercera guitarra. Todos son amigos y están más que emocionados con lo que le tocó vivir a su guitarrista y cantante.

"Yo empecé a tocar con una guitarra acústica que me regalaron, y aprendí mirando videos de YouTube, por temas económicos no tuve oportunidad de ir a la Escuela de Música, pero si se me da la oportunidad me encantaría, todo lo que me ayude a mejorar mis habilidades y que me dé la oportunidad en lo que amo, lo voy a aceptar", expresó.