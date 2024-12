El refugio Cura Brochero fue sobrepasado por la demanda de gente en situación de calle

El refugio Cura Brochero está colapsado por el crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad de Neuquén. Myriam Francisquini , coordinadora del centro, expuso la realidad del sitio de contención para personas que no tienen nada, ni un techo para pasar las noches, en una entrevista con la radio LU5 .

Los que terminan en el refugio Cura Brochero

El refugio es exclusivo para varones. "Cada vez la población del refugio es más joven: 19, 20, 22, 24, 25, 40, 50 años, y tenemos una persona de 65 años", informó la coordinadora.

Explicó que hay "gente que viene en búsqueda de un trabajo, en busca de una mejora laboral, y a veces no se concreta lo que buscaban y termina en situación de calle".

Sostuvo que el refugio ya no recibe la demanda de forma directa desde que se mudó del centro al oeste de la ciudad. "Son esas las personas que van a demandar, no directamente a nosotros porque al estar tan lejos, ahora no tenemos la demanda espontánea que teníamos cuando estábamos en calle Echeverría, que se presentaba directamente, tengamos en cuenta que estábamos muy cerca la zona del centro", explicó la coordinadora del centro de atención de las personas en situación de calle.

"Ahora, al estar en el oeste, se presentan en sedes gubernamentales o se presentan en los hospitales o en otros sitios y a partir de ahí surgen las demandas", agregó.

La operadora explicó que el refugio Cura Brochero "es un hogar donde las personas en situación de calle viven las 24 horas, el acompañamiento es integral, porque entendemos que la situación de calle no es solo calle sino también que hay que abordar el tema de la salud, el tema de la falta de un DNI y otros temas. Entonces, vamos acompañando los procesos. Tenemos un abordaje para los consumos problemáticos de droga y alcohol. No importa para nosotros que la persona tenga un problema de alcoholismo".

Enfermedades y adicciones

Explicó que "lo entendemos como una enfermedad o un problema de adicción" y agregó "lo vamos abordando, lo vamos acompañando con la voluntad de la persona en algunos casos". Este tipo de situaciones tienen una complejidad mayúscula, puesto que hay personas que se niegan a tratar sus adicciones.

Francisquini explicó que se registra "mucha rotación entre las personas que recurren al refugio". Esto porque "consiguen un trabajo o porque no toleran estar 24 horas en un contexto de acompañamiento integral, no de encierro, porque ellos andan, van para acá y para allá, pero siempre acompañados. No están encerrados", sostuvo.

El Refugio Cura Brochero "es una asociación civil sin fines de lucro", precisó la coordinadora. "Vivimos de donaciones y de los convenios que firmamos con el Gobierno de la Provincia, más el aporte que nos va haciendo el Municipio, que también tuvo mucha presencia este año dentro del hogar. Eso nos permitió a nosotros sostener una población de 38 varones en situación de calle de extrema vulnerabilidad", describió la encargada del centro de atención a las personas en situación de calle.