El rol del Estado: la Libertad de Javier Milei y el ejemplo de las viviendas en Neuquén

Javier Milei se presentó en el World Economic Forum y ofreció un encendido discurso que dejó a mas de uno con la boca abierta. No solo pronunció palabras contundentes sobre la economía y la cultura, sino que adoptó simbólicamente una sotana para impartir una suerte de "catecismo de la libertad".

De la misma forma en que captó la atención de los argentinos creciendo en popularidad hasta alcanzar la presidencia, Milei lanzó una batería de excéntricas verdades parciales, que quizás puedan llamarse “mentirillas”, puesto que no hay tal cosa como una verdad parcial. En esta oportunidad, el León libertario no habló de privatizar YPF ni legalizar la venta de órganos, sino que esta vez escaló a temáticas insertas en la agenda global.

javier milei foro davos

El presidente argentino define a su nuevo enemigo como “un régimen de pensamiento único cuyo propósito es penalizar el disenso: feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo ideología de genero entre otros”.

Hay quienes, horrorizados por los dichos de Mieli, intentan argumentar en la prensa y en las redes que no hay tal cosa como hordas de inmigrantes que violan a los europeos, que los homosexuales no son pedófilos sólo por su orientación sexual, o que el calentamiento global, parcial o totalmente, sí es culpa de la acción depredadora del hombre sobre la naturaleza.

¿Pero qué sentido tiene explicar lo obvio? Cualquier contra argumentación caerá en saco roto, puesto que lo que Milei anhela con sus generalizaciones como forma de condena, no es la verdad en si misma. Su búsqueda es la de captar la total atención de quienes piensan como el, de la misma manera de quienes están en contra de él. Esa es la fórmula para obtener más poder aprendida de Donald Trump y a las pruebas hay que remitirse, funciona.

La grieta Argentina escala a nivel global

Francisco, que representa a la iglesia católica y muy afín a las ideas de justicia social, recientemente lanzó la frase: “El Estado y no el mercado garantiza la justicia social”.

En oposición a Francisco, Milei lanzó en Davos la frase “El mercado no tiene fallas”. ¿Acaso existe otra entidad en el universo sin fallas, más que la de un Dios?.

Este enfrentamiento simbólico entre dos "papas" –uno de la justicia social y otro de la libertad extrema– plantea interrogantes profundas sobre el equilibrio entre estos valores. Cuando la libertad se lleva al extremo, puede degenerar en una sociedad injusta, donde los más débiles quedan desprotegidos. Por otro lado, una justicia social aplicada sin límites puede asfixiar las libertades individuales, derivando en un estado de control excesivo.

Como sea, este intento de Milei de constituirse como el primer Papa de la nueva iglesia libertaria, que ofrece disruptivas lecciones sobre que es moralmente correcto y que no, poco tiene que ver con el desarrollo de la política económica y electoral en Argentina.

En el 2023, los argentinos eligieron darle fin a la inflación y a los excesos de la política. Javier Milei, aplicando los manuales mas ortodoxos de la economía liberal, sin receta nueva alguna, logró satisfacer la demanda de la mayoría de la sociedad y aplicó un recorte del gasto fiscal como nunca antes se vio, sin por ello perder ni un solo punto de imagen positiva.

Aún falta saber sin la economía logrará el tan ansiado repunte en el 2025, o si la producción argentina quedará relegada de los mercados internacionales por falta de competitividad.

Lo que es seguro, es que la ciudadanía está reclamando responsabilidad, mesura y transparencia en el ejercicio de la función pública y el cuidado del presupuesto, como nunca antes ha hecho.

La tercera vía en Neuquén

Atentos a las preferencias del electorado, Rolando Figueroa fue uno de los gobernadores que firmó el Pacto de Mayo y que posteriormente cumplió con las premisas allí planteadas. Luego de reducir en un 20% los gastos estatales, Neuquén logró en 2024 el superávit fiscal tras años de excesos y malos manejos.

Como si hubiera una necesidad de diferenciarse de los dos extremos, el colectivista y estatista por un lado y el individualista y liberal por otro, Neuquén parece estar ejerciendo el extremo centro, buscando una síntesis entre los opuestos.

Esta posición se evidenció con claridad la semana pasada, cuando el mandatario neuquino advirtió, en referencia a las viviendas construidas por el Estado, que, si bien es necesario un Estado presente y solidario, debe ser acompañado con responsabilidad económica.

Al respecto, Figueroa dijo que “sólo 10.000 casas se pagaron, de 60.000 entregadas; y otras 10.000 fueron pagadas parcialmente, a un valor irrisorio. Es decir, hay 40.000 personas que viven en una casa financiada por todos los neuquinos que no abonaron ni un centavo”.

figueroa loncopue viviendas entrega.jpg

Neuquén tiene una larga - y mala - tradición de desarrollo de planes de viviendas públicas que luego no son pagadas por sus beneficiarios y claramente las declaraciones del Gobernador por si solas no lograrán que los 40.000 deudores que carecen de solidaridad con el prójimo acudan voluntariamente al IPVU a abonar su deuda. ¿Se animará el Gobierno Provincial a quitarle las viviendas a aquellos que no cumplan con sus obligaciones, o serán estas declaraciones un ajuste discursivo a tono con los tiempos que corren, pero sin implicancias concretas?

En última instancia, Neuquén parece recordarnos que existe un camino alternativo, alejado de los extremos, que evita caer en dogmatismos y prescinde de ropajes ideológicos. Este sendero se centra exclusivamente en la responsabilidad en el ejercicio del poder, una virtud que ha brillado por su ausencia en las últimas décadas de la política local, y que claramente en Neuquén ofrece mucho más camino por recorrer.