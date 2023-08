El TSJ ratificó que el profesor del Jardín 31 seguirá en preventiva

SFP Denuncian abuso Jardin 31 Melipal 1099 (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

Además, cuestionan las valoraciones de los votos concurrentes de ese Tribunal, ya que “en las condiciones ofrecidas por la defensa, que estaría en conocimiento de la fiscalía, no resultan suficientes para neutralizar el peligro de fuga, que es el único riesgo que ha quedado subsistente en esta instancia”. En relación a la perspectiva de género que fue mencionada por la querella institucional, aseguran que no corresponde aplicar en este caso porque se trata de niños que, más allá de la asignación del sexo por la genitalidad, no están en condiciones de ejercer su identidad de género y por ello, sus derechos sexuales por lo cual no es atinente al caso la perspectiva de género.

“Entre los deberes convencionales inobservados los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional que rigen la materia son múltiples y variados, todos inobservados en la decisión con argumentos bioligicistas como si la tutela legal dependiera del ejercicio de la genitalidad”, señala el último fallo.

jardin 31 padres.jpg

Entre los argumentos para rechazar la prisión domiciliaria se encuentra el peligro de fuga, esto se debe a que su familia materna vive en Chile y que posee los medios económicos para escaparse. Aseguran que el propio perfil psicológico del imputado da cuenta que es una persona individualista y “autocentrada, sin empatía y que no funciona bien ante la tensión”.

Los casos de lo que se lo acusa

De acuerdo con la teoría fiscal, entre marzo y julio de 2022, el imputado, aprovechó su condición de encargado de la educación de los niños durante el dictado de la clase de música y cometió los abusos en el establecimiento del Jardín 31. Según el fiscal, el acusado “enmascaraba” la situación como juegos inofensivos, al tiempo que pedía a los niños y a las niñas mantener todo en secreto.

El 6 de julio de 2022, la fiscalía le formuló cargos por 16 hechos y, luego, el avance de la investigación hizo que la acusación se ampliara a 24. Finalmente, en el juicio se debatirá sobre 28 hechos independientes en concurso real: 24 abusos sexuales simples, 2 con acceso carnal y 2 gravemente ultrajantes, en todos los casos agravados por la calidad de educador del imputado.