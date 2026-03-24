El video del Gobierno de Neuquén donde reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia

El gobierno neuquino difundió un mensaje por el 24 de marzo en el que recordó a las víctimas del terrorismo de Estado y destacó el rol de los organismos de derechos humanos.

Al cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina , el gobierno de la provincia de Neuquén difundió un mensaje en el que remarcó la gravedad de los crímenes cometidos durante ese período y renovó su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia.

El pronunciamiento se enmarca en la conmemoración del 24 de marzo de 1976 , fecha en la que las Fuerzas Armadas tomaron el poder mediante un golpe de Estado que dio inicio a un régimen caracterizado por la represión ilegal, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos.

En el mensaje emitido por el gobierno provincial se describió que durante la dictadura se implementó un plan sistemático de represión , en el que miles de personas fueron secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y desaparecidas en todo el país. Además, se recordó la apropiación de bebés nacidos en cautiverio , una de las prácticas más graves del terrorismo de Estado.

Según se indicó, alrededor de 500 niños y niñas fueron apropiados durante ese período, de los cuales hasta el momento unos 140 han logrado recuperar su identidad. En ese proceso, se destacó el trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos, en especial el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

ON - Marcha 24 Marzo (5).jpg Omar Novoa

El impacto en la región

El mensaje también puso el foco en lo ocurrido en la región del Alto Valle y el norte de la Patagonia. De acuerdo a los datos mencionados, en Neuquén y Río Negro fueron secuestradas 390 personas, de las cuales 64 permanecen desaparecidas.

Asimismo, se recordó el denominado “juicio de La Escuelita”, que permitió acreditar la existencia de un circuito represivo en centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en dependencias de fuerzas de seguridad de ambas provincias.

El gobierno provincial subrayó la importancia de sostener políticas públicas que garanticen que estos hechos no se repitan. En ese sentido, reafirmó la necesidad de fortalecer una sociedad democrática, justa e igualitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GobProvinciaNqn/status/2036398726239973579&partner=&hide_thread=false Cada 24 de marzo recordamos uno de los períodos más oscuros de nuestra historia: el terrorismo de Estado de la última dictadura en Argentina.#NeuquénCambiaParaVos pic.twitter.com/3Vd68b83eK — Gobierno de la Provincia del Neuquén (@GobProvinciaNqn) March 24, 2026

A 50 años del inicio de la última dictadura, el pronunciamiento del gobierno de la provincia de Neuquén volvió a poner en el centro la consigna de “Nunca Más”, como eje de construcción colectiva y de resguardo de los derechos humanos en la Argentina.

El video del Gobierno por el 24 de marzo que generó polémica

En las últimas horas del lunes, a través de redes sociales, se había publicado un anticipo de un video institucional con el objetivo de reforzar su posicionamiento que apunta a instalar la idea de una "memoria completa". La producción de esta pieza audiovisual está a cargo del director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta Santiago Oria, ambos cercanos al presidente Javier Milei.

El fragmento incluye testimonios que refuerzan la idea de revisión del pasado reciente. La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, sostuvo en el adelanto.

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Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Al comienzo del video que dura alrededor de 1 hora y 15 minutos, fude denominado "Las víctimas que quisieron esconder". "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación", enfatiza al comienzo el video.

Este nuevo video va en línea con los anteriores, en los que el oficialismo tomó posición sobre la fecha de la última dictadura militar. En 2025, el encargado de protagonizar el mensaje fue el politólogo Agustín Laje, quien en un video cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos sostenida por organismos de derechos humanos.