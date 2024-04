El viento generó destrozos: rompió la carpa del circo Rodas y tiró postes

Pasado el mediodía llegó el viento con fuerza a Neuquén y en poco tiempo ocasionó destrozos, entre los que se encuentra la carpa del circo Rodas, que se encuentra haciendo sus últimas funciones. Sin embargo, no contaban con que una fuerte ráfaga rompió parte de la estructura, ubicada en el estacionamiento del Casino Magic.

Ante esto, desde la productora lamentaron la situación y anunciaron que las últimas presentaciones que se realizarían en la ciudad no podrán llevarse a cabo, ya que no tienen tiempo, ni forma de repararla para llevarlas a cabo. Es por ello que anunciaron que se le devolvería el dinero a todas las personas que habían adquirido sus entradas.

"Debido al temporal se rompió la carpa y se suspenden las últimas 3 funciones del Circo Rodas. Haremos las devoluciones de los tickets en boletería o por la página de ticket.todoticket.ar si adquiriste por ahí!", comunicó Fedorco.

Esta no es la primera vez que el circo tiene que cancelar sus funciones, sino que durante su primera semana en la ciudad vivieron una situación similar.

En tanto, en el barrio Huiliches los vecinos viven momentos de tensión, esto se debe a que en la calle Lucas Lucero al 3700, hay un poste de luz a punto de caerse. "El viento lo levanto como de raíz, no es que lo quebró o algo. Está casi encima de una casa y se ven cables sobre una camioneta que no sabemos si tiene electricidad o no", contó a LMNeuquén una de las vecinas del sector.

El viento tiró un poste en Huiliches

El poste está a punto de derrumbarse sobre un dúplex, por lo que quienes viven en la zona llamaron a CALF para dar aviso sobre lo que ocurre en la cuadra, pero no pudieron comunicarse, por ello llamaron a Defensa Civil, para que reparen esto.

Alerta por viento, lluvia y nieve en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo y naranja por viento, lluvia y nieve en toda la provincia. A continuación, el detalle del alerta en todas las zonas del territorio:

Los Lagos: Alerta amarillo por lluvia a la mañana, alerta naranja por nieve a la tarde y alerta amarilla por nieve a la noche.

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé: Alerta amarillo por lluvia y viento a la mañana. Alerta naranja por nieve a la tarde y alerta amarilla por viento a la tarde. Alerta amarillo por nieve a la noche.

Poste caido en Huiliches viento (1).jpg El viento derribó un poste en el barrio Huiliches de la ciudad de Neuquén y los vecinos temen por los cables caídos.

Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín: Alerta amarillo por viento a la mañana. Alerta amarillo por nieve y viento a la tarde. Alerta naranja por nieve a la noche.

Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas: Alerta amarillo por viento a la mañana. Alerta amarillo por nieve y viento a la tarde.

Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar: Alerta amarillo por viento a la mañana y a la tarde.

Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú: Alerta amarillo por viento a la tarde.