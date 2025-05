Elecciones en ATEN: los docentes eligieron entre dos modelos antagónicos

Live Blog Post

Angélica Lagunas aseguró que lograron tener fiscales en todas las mesas

La candidata a secretaria general de ATEN por la lista Multicolor, Angélica Lagunas, confirmó que tienen fiscales en todas las escuelas de la provincia y denunció que detectaron algunas irregularidades.

"Cuando se abrieron las urnas de Cutral Co tenían sobres firmados. Al tener fiscales se sacaron y se tiraron. En Bajada de Agrio un compañero dijo que se llevaron el aula antes que llegue y en Las Coloradas nos avisaron que habían incorporado en el padrón a dos personas que no estaban en el definitivo, quienes no votaron", enumeró.

En cuanto a que ATEN sea conducido por una mujer a partir de diciembre, tras las más de dos décadas a cargo de hombres, para Lagunas no hay un problema de género". "Las mujeres también son burócratas algunas y no es una cuestión de género", consideró y aclaró que en su lista son mayoría mujeres.