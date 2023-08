luis bertolini plottier gentileza

La única candidata es Ángela Karina Ortiz (Unión por Plottier) actual jefa de ANSES Neuquén Oeste y dirigente del PJ parrilista; Norberto Calducci (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) dirigente de ATEN; y Héctor Ricardo Agostino (Partido Autonomista Vecinal de Plottier), abogado.

LMNeuquén pidió a cada uno de los candidatos una pequeña descripción de su vida laboral y profesional y la respuesta a la pregunta: ¿Porqué quiere ser intendente de Plotter?

Luis Bertolini es arquitecto, recibido en la UBA, hace años que trabaja en proyectos urbanísticos y de infraestructura para obra pública desde el ámbito privado, y luego incursionó en el ámbito público.

Fue consultor externo del gobierno nacional para obras de infraestructura escolar en las provincias de Neuquén y Río Negro. Fue docente universitario y trabajó en la construcción de varias de las represas del río Limay y en proyectos como el balneario de Plottier, Centenario y Senillosa.

"Porque creo que tengo la capacidad para poder resolver los problemas que tiene la localidad. Problemas que ya comenzamos a resolver con Gloria y que hay que continuar y profundizar sus soluciones. Creo que es una oportunidad única que tenemos con el nuevo gobierno provincial de llevar a Plottier a donde corresponde", destacó Bertolini

Andrés Peressini profesor y licenciado en Geografía, instructor de kayak , fundador de la escuela de kayak de Plottier, fue preceptor en el CPEM 8 por 19 años y director del CPEM 55 durante 8.

"Quiero ser intendente de Plottier por pasión política, Plottier es mi lugar de vida y me dio todo, me dio la posibilidad de comprar mi terreno, hacer mi casa y forjar mi familia. Quiero seguir un proyecto que no continuó, principalmente porque me lo piden los vecinos", aseguró el actual diputado provincial.

Sergio Soto es el actual presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, en uso de licencia para asumir como concejal. Inició su trabajo como productor en Plottier de la mano de Felipe Sapag y luego trabajó con la que fue su compañera e intendenta, Pilar Gómez.

"Tengo esta gran convicción, que lo mejor, y la mejor herramienta que puedo aportar a mi pueblo y mi provincia, como nacido y criado también, es poner mi experiencia, mi compromiso, trabajo y capacidad de gestión a merced de construir un Plottier que nos de gusto. Que nos resulte más cómodo, más dinámico, acogedor, un Plottier planificado, con proyección de futuro", afirmó Soto.

Norberto Calducci es jubilado docente, dirigente de ATEN, fue profesor en escuelas medias de Neuquén, Plottier y Senillosa de la materia Economía Política. Antes de su periodo en las escuelas trabajó en la Comisión de Energía Atómica y en la central hidroeléctrica de Arroyito.

"Mi postulación a intendente de Plottier nace de un planteo colectivo entendiendo que cargo en mi mochila una larga trayectoria militante en la localidad, como referente de la izquierda en Plottier. Pelear por la intendencia es pelear para decir basta de lo mismo, basta de la continuidad y basta del festival de colectoras. Votar a una fuerza que da la pelea por el techo propio, laburo y salario digno", indicó Calducci.

Ángela Karina Ortiz hace 19 años que trabaja en el ANSES, donde fue coordinadora regional de Relaciones Institucionales, y actualmente es la jefa de UDAI Neuquén Oeste. Militante peronista y congresal nacional del PJ. "Voy a llegar a la intendencia para transformar Plottier en una de las ciudades que esté a la altura de las grandes ciudades. Para eso tenemos proyectos para resolver un problema estructural que tenemos que es la falta de cloacas. También tenemos proyectado la construcción de un estadio deportivo y cultural", afirmó.

Héctor Ricardo Agostino es abogado, estudió en Córdoba y volvió a la ciudad para ejercer su profesión. Luego fue subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Pedro Salvatori, trabajó en la Fiscalía de Estado y luego fue juez multi fueros en Rincón de los Sauces, cargo en donde se jubiló.

"Quiero ser intendente de Plottier porque amo este pueblo y decido que es necesario retribuir a mi pueblo lo que el pueblo me dio a mi. No lo hago por interés de salario, en tal caso si llego a aganar vería a dónde lo podría donar", concluyó Agostini.