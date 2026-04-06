Emotivo video: buscan una familia solidaria para darle cobijo a Billie, un adolescente de 16 años

No se trata de una adopción, sino de un hogar temporal. "Que sean divertidos, que me respeten, que les guste la música", compartió el joven.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén , a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para sumar nuevas familias solidarias, poniendo el foco en la historia de " Billie" , un joven menor de edad que hoy necesita un hogar de manera transitoria.

"Billie" -nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad- es uno de los tantos niños y niñas que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen y requieren de un entorno que les brinde contención, cuidado y estabilidad emocional.

Este adolescente, de 16 años, hoy necesita un hogar donde lo esperen, donde lo escuchen, donde pueda sentirse cuidado. “Me gusta jugar, ir a la escuela y compartir con otros”, contó, con la naturalidad de cualquier adolescente. Pero también deja ver algo más profundo: “Quiero estar en un lugar donde me cuiden y me escuchen”.

Familias solidarias integran niños a su hogar en forma temporal. Familias solidarias integran niños a su hogar en forma temporal.

"Que sean divertidos, que me respeten, que les guste la música", compartió el joven, sobre lo que pretende de la familia que lo cobije mientras no pueda estar con la propia. .

Detrás de esas palabras hay una realidad que atraviesan muchos niños, niñas y adolescentes: por distintas circunstancias, no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen. Y es ahí donde aparece una oportunidad concreta de hacer la diferencia.

"Les diría que espero caerles bien y compartir lindos momentos con ellos", expresó el joven sobre sus expectativas de conseguir una familia solidaria.

El programa Familias Solidarias fue creado para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran atravesando una medida de Protección Excepcional originada ante la vulneración de derechos y propone que personas o grupos familiares puedan ofrecer su hogar de manera temporal. No se trata de una adopción, sino de un compromiso solidario y transitorio, con el acompañamiento y orientación permanente de equipos técnicos del Estado.

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Quienes sientan el deseo de acompañar a "Billie" y a otros niños, niñas y adolescentes que lo necesitan, pueden obtener más información y completar el formulario de inscripción en el sitio oficial https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar

A partir de allí, cada postulación inicia un proceso de evaluación de cada familia. Hoy, "Billie" aguarda a una familia solidaria para que su historia pueda encontrar un nuevo capítulo en el hogar de algún neuquino o neuquina dispuesto a dar ese paso.

Familias Solidarias

El programa Familias Solidarias es fundamental, ya que prioriza los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes y evita su inserción en hogares, hasta que se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Desde el gobierno, recuerdan a todas las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción. La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA).

En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental. Aquellos interesados en sumarse a las Familias Solidarias pueden inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar.

Además, quienes deseen realizar consultas pueden hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a [email protected].