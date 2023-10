En 9 fotos: marcharon para pedir justicia por el joven asesinado en Bolivia

La actividad tuvo que retrasarse más de dos horas, debido a que Carina Cheuquepan, la madre de Matías, no llegaba. "Agradezco mucho que nos acompañen. A mí me llamaron de urgencia de Bolivia porque la abogada necesitaba unas firmas y aunque mi familia me sacó el pasaje en avión, este llegaba solo a Bariloche y por la alerta se retrasó. Me tuvieron que buscar en auto para poder estar y encabezar la marcha", contó la mujer en diálogo con LMNeuquén.