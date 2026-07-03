En fotos: los festejos en el centro de Neuquén con el triunfo de Argentina sobre Cabo Verde

Los neuquinos salieron a festejar la clasificación a 8vos de final del Mundial, tras la sufrida victoria de la Scaloneta.
Apenas terminado el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, los neuquinos salieron a festejar masivamente al centro de la ciudad. La albiceleste se impuso 3 a 2 en tiempo extra ante los caboverdianos por los 16vos de final del Mundial 2026.
Tras un partido colmado de tensión y goles, el desahogo se imponía y los nervios contenidos se desataron. Cientos de neuquinos, aprovecharon la ocasión y también que sea viernes, para salir a festejar el trabajoso partido que tuvo que enfrentar la selección para superar a un duro rival.
Ahora, el fixture indica que Argentina se enfrentará a Egipto el próximo martes a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Quedará por ver que sucede con los lesionados y la condición física de varios jugadores que dejaron todo en la cancha. Dura tarea para Lionel Scaloni. Los hinchas seguirán acompañando.
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