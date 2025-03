En la vigilia por el 24 de marzo el legado de Inés Ragni latió con fuerza

“ Quisimos homenajearlos a través de los juicios , que fue el legado más importante que nos dejaron”, dijo Micaela Araujo, actriz, integrante de la asociación a LMNeuquén luego de sortear el patio lleno de conversaciones y abrazos, donde colgaban los carteles con los nombres y fotos de cada detenido y desaparecido. “La idea de la hydra capitalista y la figura de la madre, que no la mata porque los genocidas no están todos presos, pero la madre los aprisiona”, agregó.

“Qué bueno hubiera sido hacerlo en el Anfi, pero de ninguna manera podían cancelar”, comentaban algunos artistas, porque la varieté inicialmente se realizaría en el Anfiteatro Gato Negro, pero se trasladó a Leguizamón al 1700 frente a la amenaza de lluvia. Apenas empezado, hacia las nueve de la noche, las 200 butacas se llenaron, luego también el piso, los pasillos.

“Hay un boca en boca que se va generando, y nos seguimos sorprendiendo, además cada vez más gente se suman a colaborar con el sonido, trayendo comida para los artistas, limpiar, todo lo que implica el armado”, consideró Araujo y recordó que son 14 años de historia, donde ese pasa manos entre generaciones es fundamental para sostener la lucha desde el arte por memoria, verdad y justicia.

La alcancía de aportes giró entre los presentes y pidieron mantener el pasillo libre porque “la seguridad la hacemos entre todos”. El escenario fue inaugurado por niñas y niños de la orquesta Sonidos del Sol de Plottier: “nos demoramos un poquito porque estábamos charlando por qué es importante estar acá”, dijo David Maureira, profesor. Después de interpretar a Victor Jara, hacen un tinku y dos cantoras pequeñas cantan y bailan: “bosque ancestral / savia de los pueblos hoy florecerá / hoy se siente despertar”.

Luego fue el tiempo del folklore, las y los cantores y poetas, la feria del hall que ofrecía comida y bebida, el recambio de gente, la circulación casi constante por las gradas.

La intervención final ocurrió a las 0 horas del 24 de marzo y a 49 años del golpe de Estado de 1976, relacionaron hechos de la dictadura con el presente. “Entendemos que lo que pasó no terminó el 10 de diciembre del 83 sino que las consecuencias las seguimos viendo hasta ahora”, consideró Araujo. Ante la mirada atenta de los niños y niñas, y todo el público, las actrices que interpretaban a las madres comenzaron a leer una serie de datos que todos juntos, sintetizaban una hoja de ruta:

“33 genocidas denunciados que siguen prófugos, 636 son los condenados, son 508 que tienen arresto domiciliario, 102 sobreseídos, 800 centros clandestinos, 22000 hectáreas se quemaron solo en Neuquén, más de 100.000 allá en Corrientes, y la persecución vuelve junto con la represión, 200 años tardan los bosques en crecer, 1.148.000 hectáreas son de High Luck, 920.000 hectáreas del grupo Benetton, y dentro de esas hectáreas hay 5 ríos y 4 lagos, sólo 7 hectáreas ocupa el lof winkul Mapu, 52 femicidios en 2025, 6 cometidos por policías, 55 niñes huérfanes, 4 agresiones a lesbianas”.

Consultada por los reclamos del sector cultural en tiempos del gobierno nacional de Javier Milei, Araujo expresó “siempre el sector cultural estuvo relegado y tenemos que nadar contra la corriente”, pero apuntó: “ahora es catastrófico el panorama, el Instituto Nacional de Teatro, el INAMU, todas las entidades que nos nuclean como artistas también se están vaciando, y es difícil hablar de presupuesto para cultura, cuando están sacando los presupuestos esenciales para la salud y los jubilados que cobran 150 mil pesos”.

La actriz se preguntó ¿Para qué sirve el arte?, y no dudó en contestar que no sirve para nada: “eso es lo más rico que tiene en cuanto a la productividad, lo artístico no es una mercancía, no sabemos si vamos a cambiar el mundo pero si alguna persona se lleva alguna reflexión, va haciendo algún cambio, es nuestra herramienta, seguir sosteniendo la memoria”.

El cierre perfecto para las 500 personas que tuvieron la oportunidad de conmoverse y alegrarse por estar juntos en la previa de una nueva marcha del 24 de marzo en Neuquén fue un baile al ritmo de Río Jarana y los Gaiteros del Valle. Además, este lunes, como desde hace tantos años, TeNeAs pondrá el escenario para el acto de las madres que se realiza a las 19.30 en el monumento a San Martín. Allí estará presente a sus 99 años, Lolín Rigoni, que siempre pidió con fuerza justicia por su hijo Roberto asesinado durante la dictadura, abrazada por el pueblo que no olvida.