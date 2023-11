En Neuquén no hay casas o departamentos para alquilar: los motivos detrás de la crisis

La situación para los inquilinos es desesperante, deambulan por las inmobiliarias buscando una casa o departamento que no existen.

El efecto inmediato de la modificación de la Ley de Alquileres en el mercado neuquino golpeó a los inquilinos con contratos que se vencieron o están cerca. Los propietarios se niegan a firmar contratos con la legislación vigente, mientras los inquilinos no saben adónde ir. La modificación fue oficializada a mediados de octubre .

El oscuro panorama lo pintó el agente inmobiliario Guillermo Reybet , vicepresidente de la Cámara de Martilleros, en una entrevista con LU5 . "Después de la reforma de la Ley de Alquileres lo que se ve más que nada es que los valores locativos siguen subiendo , que los propietarios no quieran firmar contratos con esta nueva modificación y que no hay disponibilidad de inmuebles para alquilar", resumió el experimentado empresario inmobiliario de la ciudad.

"Hay situaciones de personas que se les terminan los contratos y los propietarios están solicitando la devolución del inmueble porque lo van a vender. También tenemos algunos casos de alquileres en los que se termina el contrato y lo que se hace es prorrogarlo por un período corto de cuatro o seis meses, no más de ahí", agregó.

"Nadie quiere prorrogar más tiempo teniendo en cuenta la situación económica en cuanto al proceso inflacionario que tenemos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está pasando", completó al panorama Reybet.

La Ley de Alquileres no cambió el panorama

En concreto, el empresario que integra la cámara que representa a las inmobiliarias de la ciudad aseguró que en esa institución no tienen noticias de la firma de algún contrato bajo el imperio de la Ley de Alquileres modificada recientemente en el Congreso de la Nación.

El mercado de los alquileres en Neuquén, por lo general, se mueve mucho en noviembre y diciembre, aseguró el martillero. Por un lado se concretan movimientos de los trabajadores de las empresas petroleras, además se presenta la demanda de los estudiantes universitarios que empiezan a diagramar sus vidas para el año que viene.

No obstante, "hoy estamos con un mercado que no tiene oferta". En las inmobiliarias no tienen propuestas para la cantidad de personas que las recorren a diario en busca de un techo para vivir. De todos modos, según Reybet, la situación de escasez de propiedades para alquilar en Neuquén está más vinculada con el crecimiento de la demanda debido a la alta movilidad de personas desde otras provincias sumada al crecimiento vegetativo de la población.

Sin oferta

"Hoy no hay disponibilidad", aseguró el martillero. La consecuencia inevitable de la excesiva demanda frente a la oferta de casas y departamentos es el incremento sin techo de los precios.

Alquileres.

Reybet describió cómo funciona la formación de precios de los alquileres, además de plantear el rol de los inquilinos en la validación de los precios.

"Si un propietario consigue que un inquilino firme un contrato por un precio alto, todos los propietarios que están a su alrededor pretenden lo mismo, aunque los inmuebles tengan diferencias entre sí", explicó. Es decir, si un inquilino valida un precio el resto tiene pocas chances de ir a vivir a una casa a departamento de la zona si no paga lo mismo.