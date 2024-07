"Es imposible vivir así", vecinos denuncian a una empresa de transporte por ruidos molestos

Los vecinos del barrio Canal V denuncian a una empresa de transporte instalada allí, por ruidos molestos y piden que se traslade a un Parque Industrial. Pese a que realizaron varias denuncias, tanto a la Municipalidad como a la compañía, no han recibido respuestas.

"Nosotros venimos denunciando desde el mes de enero esta situación, se hicieron los reclamos a Defensoría del Pueblo, a la Municipalidad", aseguró en diálogo con Canal 7 noticias, Micaela, vecina del lugar. Según precisó, desde el municipio fueron hasta el lugar junto a representantes del área de Comercio: "Ellos dicen que la empresa está habilitada, lo que no sabemos es si está habilitada en este sector que es un barrio residencial, en el cual no puede operar una empresa de servicio de transportes de esta magnitud. Llegan a tener entre 8 y 9 colectivos. Los encienden a cualquier hora, a las 4, a las 5 de la madrugada. No respetan domingo, feriado, nada. Todo el tiempo hay ruido de bocinas, de retrocesos, pistolas neumáticas, las máquinas compresoras de aire, hidrolavadoras, es imposible vivir así".