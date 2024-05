"Es inédito": la grave situación que atraviesan Guardafaunas en Neuquén

Los trabajadores denunciaron que no tienen recursos para trabajar y que ocurre desde octubre de 2023. La única tarea que realizan es "tomar mate" y cumplir horario.

"Tenían una oficina prestada por un vecino para que guarden sus cosas, pero hoy (por el martes) las tienen cargadas arriba de una chata . No sé, ahora se tendrán que ir a la casa. Lamentable. El trabajo, bien o mal, se hizo; y no está bien que no podamos salir a recorrer y cuidar los recursos ", manifestó el guardafauna Gerardo Benavidez , quien cumple servicio en Andacollo.

En diálogo con LMNeuquén , aseveró que, en 27 años de trabajo, nunca vivió una situación parecida. Reconoció que es una situación inédita lo que está pasando con los guardafaunas en la provincia. " Desde octubre que no podemos salir a trabajar", señaló. Es decir, ocho meses sin control de la caza y la pesca en lugares clave de la provincia.

"Esto ya es histórico: no pudimos llegar a las lagunas que están al pie de la cordillera, por Manzano Amargo y Varvarco", indicó el guardafauna.

guardafaunas 01

Dependen de la subdelegación que está en Chos Malal, donde informó que el director-Martín Muñoz- renunció a su cargo porque quedó solo y sin recursos para afrontar la difícil coyuntura. "Los que tenemos una oficina, vamos a la oficina en dos turnos. Pero nosotros no somos personal administrativo, tenemos que salir a trabajar para cuidar los recursos. Y no salimos desde octubre. Antes del cambio de gobierno, pidieron que paremos los vehículos", recordó.

Por lo tanto, reconoció que en este contexto la única tarea que realizan es “tomar mate” y cumplir horario, ya que las autoridades no les dan respuestas al pedido de un organigrama, recursos y equipamiento para las recorridas. "Los que no tienen oficina se tienen que quedar en sus casas", agregó.

La situación es generalizada y en algunos lugares se agrava por la falta de guardafaunas, como es el caso de Manzano Amargo, donde luego de fallecer el único trabajador que cumplía esa tarea nunca fue reemplazado y ya pasaron varios años.

"Si nosotros quisiéramos, cobramos el sueldo y listo, pero no pasa por ahí, el recurso se pierde. No es una situación agradable no poder salir", reiteró con énfasis.

guardafaunas 02 Reflejo Neuquino

Un ejemplo: se realizan siembras de trucha para preservar la especie en la zona, pero hay que esperar diez años para que cumplan su ciclo. Mientras tanto, hay que cuidar el recurso existente. "No se trata de cuidar solo las truchas. El trabajo del fauna es importante, pero no he visto a ningún político hablar de ello, lamentablemente", cerró Benavidez.

El Cuerpo de Guardafaunas de la provincia del Neuquén fue creado en el año 1977 mediante la Ley Provincial N° 1034, bajo el decreto N° 167/77. Luego fue derogada y actualmente rige la Ley Provincial de Fauna N° 2539.

El Cuerpo de Guardafaunas de la Zona Norte del Neuquén cumple con la función de preservación y contralor de los recursos faunísticos en los departamentos Pehuenches, Ñorquín, Minas y Chos Malal. La función del guardafauna es cuidar y preservar los recursos naturales de nuestra provincia para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos.

En Andacallo, hay dos. En Las Ovejas, Barrancas, Tricao Malal y El Cholar, tres. Otros tres quedan en Chos Malal. En Varvarco, hay uno más. "Reclamamos salir a trabajar", indicaron.