Escándalo público: impiden volver a trabajar a una concejala que se tomó licencia

"Instalan el falso rumor de que yo me quiero agarrar todos los cargos, pero no es así. Yo renuncié a mi cargo de directora suplente -en una escuela albergue- y respeté mi palabra", sostuvo la docente y concejala por el bloque Juntos, en diálogo con LMNeuquén.

En principio, la persona que la reemplazó en el cargo no fue Joaquín Villanueva, el edil que la seguía en la lista por el partido. "La oposición eligió a Andrea Soto, sin avisarle a mi compañero", comentó a LMN.

Luego, la concejala que la reemplazó se pasó de bando. Es decir, dejó de formar parte del bloque de Juntos. "Mis compañeros me pidieron que vuelva porque se sumó al oficialismo", contó Cuba.

Además, una de las banderas principales del bloque de Juntos, vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, no tenía asidero en el Concejo, pese a los hechos que fueron de conocimiento público: una ex funcionaria agredida en la calle, en Las Lajas; otra concejala que tuvo que renunciar a su banca por situaciones de violencia en Bajada del Agrio y el caso de un funcionario de Las Lajas que ejerció violencia institucional contra una delegada de ATE.

"Nosotros repudiamos estas situaciones y pedimos un pronunciamiento, pero ni siquiera se llamó al funcionario en cuestión de Las Lajas, por el oficialismo", comentó.

El boque Juntos iniciará acciones legales por abuso de poder.

Por eso Cuba decidió volver al Deliberante. "Esa era mi preocupación", sostuvo. Sin embargo, en menos de 24 horas, la presidencia del Concejo sacó dos normas legales: una que la habilitaba a volver y luego, otra que no. En menos de 24 horas habían anulado la anterior.

"Ellos piensan que mientras ejerciera la dirección de la escuela no podía volver por incompatibilidad de funciones. Pero yo no licencié mi cargo de directora. Yo renuncié y no creen que lo haya hecho. Presenté las constancias de los días que estuve trabajando como directora. Pero no quieren creer. Entonces, pedí a mi supervisora que mande la renuncia", explicó.

En total son tres normales legales las que dictó el cuerpo legislativo: una que autorizó a Cuba a tomar una licencia de 45 días. Otra que la autorizaba a volver a trabajar al Concejo y la tercera, que no.

La concejala Cuba expresó su preocupación por esta situación: “Es alarmante que se cuestione un derecho legítimo y amparado por la normativa vigente. Esta negativa no solo obstaculiza mi labor como representante de los ciudadanos, sino que sienta un precedente peligroso para el funcionamiento democrático de nuestro Concejo”.

La situación se complica por el hecho de que la concejala que reemplazó a Cuba durante su ausencia rompió con el bloque y actualmente responde al oficialismo. Este cambio de alineación política agrega una nueva dimensión al conflicto, generando sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la negativa a reincorporar a Cuba.

Desde el bloque Juntos, se preparan las acciones legales para impedir la vulneración de los derechos de la concejala electa por el voto popular. "Vamos a presentar un amparo por el abuso de poder que están ejerciendo", concluyó.

En total, hay tres concejales por el bloque Juntos (Cuba, Nora Antinao y Juan Cabezas), dos por el oficialismo, y uno por los dos bloques unipersonales. Juntos no ganó la intendencia pero resultó ser mayoría en el Deliberante. Si no puede volver Cuba a ejercer el cargo, el oficialismo tiene la mayoría con Andrea Soto, el reemplazo que dejó de ser Juntos.