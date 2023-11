Estafa con Planes Sociales: por qué recusaron a uno de los jueces

El pasado martes, el Tribunal de Revisión -integrado también por los jueces Gustavo Ravizzoli y Juan Pablo Encina- decidió por mayoría la continuidad de la prisión preventiva para Soiza y Osuna por dos meses y no por seis, tal como lo había decidido previamente la jueza Estefanía Saulí. El fundamento fue que es aconsejable la revisión regular de la medida.

La audiencia inició a las 11 en la Sala 14 de la Ciudad Judicial y, tras un cuarto intermedio, se decidió el reemplazo de Bordón en el Tribunal. La jueza Raquel Gass ocupó su lugar.

Audiencia planes sociales_Soiza.jpeg Los imputados por la causa de los planes sociales y el ex funcionario Ricardo Soiza. Sebastián Fariña Petersen

Estafas con planes sociales: se decide el futuro de Sanz

A diferencia de Soiza y Osuna, el pasado martes la situación procesal de Sanz no pudo resolverse porque su abogado, Gustavo Palmieri, debía estar presente en otra audiencia -revista con antelación- que se realizó en el mismo horario.

Este viernes, tras la audiencia de recusación, se decidirá si continúa o no con prisión preventiva, si queda en libertad o si se morigera dicha medida cautelar con una prisión domiciliaria o un acortamiento del plazo de su detención. "Como no podía participar, desdoblaron la audiencia con el mismo tribunal. No fue una situación estratégica de la defensa, surgió así", expresó Palmieri en diálogo con LMNeuquén.

El pasado 10 de noviembre se cumplió el plazo de vencimiento de la medida cautelar dictada por el juez Cristian Piana en julio de este año. Por eso, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, solicitaron una prórroga de seis meses para los tres detenidos, acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real; cargos que también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca (quienes se encuentran en libertad).