"Estoy soñando": influencer alucinada por los paisajes de Neuquén cubierta de nieve

Una joven influencer de Venezuela llegó a Villa La Angostura y quedó deslumbrada. "No me advirtieron que la Patagonia sería el amor de mi vida", dijo.

"¿Es mejor que El Chaltén?", es la pregunta que más se ha repetido estos últimos días en mi mensajes. Si supieran que viajar por la Patagonia te cambia la vida , porque cuando crees que ya lo has visto todo, que no es posible que un lugar sea más espectacular, cambia la estación, entonces te das cuenta que un mismo lugar puede tener diferentes versiones, mas verde y azul en el Verano, más amarillo, rojo y naranja en el otoño o más blanco en el invierno (no he vivido la primavera, así que les debo esos colores) y que en TODAS es alucinante, no menos ni más, en TODAS la magia te envuelve", inicia la publicación de la joven, que ya cosecha más de 2.400 reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

villa la angostura nieve.jpg Los increíbles paisajes de Neuquén fascinaron a la joven influencer, oriunda de Venezuela.

Neuquén en las redes

Maricé desembarcó hace pocos días en Villa La Angostura y, desde allí, decidió compartir una emocionante publicación en las redes sociales. "Puedes vivir un mismo lugar 4 veces al año de forma MUY diferente y en las 4 te va a encantar. Y así me ha pasado en todo este camino recorriendo el Sur de Argentina. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que he dicho "WOW" y he pensado "¿Esto es de verdad? Estoy soñando, esto es en un cuadro". Cada lugar parece pintado, irreal y perfecto", sigue el texto.

"No hay un lugar que te haga pensar que es mejor que el otro, todos te hacen sentir que son el mejor. No hay un top tres aquí, el top es la Patagonia, COMPLETA, con su gente, sus montañas, sus paisajes, sus estaciones, sus pueblitos de película. Aquí te vas enamorando de todos los lugares por igual, y eso me tiene llenita el alma de naturaleza, amor y energía. Me habían dicho que me enamoraría de la Patagonia, pero no me advirtieron que sería el amor de mi vida", continuó su escrito, que acompañó con increíbles imágenes que muestran el mirador del Lago Espejo de fondo.

Embed

Repercusiones del posteo de la influencer

La publicación de la joven se llenó de comentarios que expresaron coincidencia con sus palabras. "Tal cual!!! Marice Ramirez. Yo fui el año pasado y las fotos que saque y mostré no se comparan con vivirlo personalmente!!!! Un sueño y el lugar en el mundo más hermoso", escribió un usuario. "Me pasó lo mismo, me enamoré de la Patagonia, lugares mágicos y cada año q vuelvo me enamoro más, bellas tus fotos, abrazo grande", sumó otro, mientras que otro señaló: "Cada lugar de argentina es único, argentina es única. No termino de sorprenderme, se me hizo un vicio ir todos los eneros a seguir recorriendo".