Explosión e incendio en el barrio Islas Malvinas: qué pasó

Un sorpresivo incendio irrumpió la tranquilidad del barrio Islas Malvinas durante la tarde de este miércoles. Pasadas las 16, policías y bomberos acudieron al siniestro y encontraron a un vehículo envuelto en llamas. No había nada por hacer para salvarlo. No obstante ello, los agentes de seguridad se ocuparon de mitigar las llamas y preservar la seguridad del conductor y su pareja, quienes se encontraban a bordo del rodado cuando se percataron de los primeros signos de alarma.

El escenario era el siguiente: un auto pintado completamente de amarillo visiblemente carbonizado por dentro y por fuera. Las pérdidas, sin dudas, eran totales. A un costado del vehículo prendido fuego, se encontraba su conductor sentado sobre el cordón de la calle. Muy afectado, atravesado por la amargura del momento. No pudo hablar. Pidió disculpas, pero dijo "no es el momento".

No estaba solo, lo acompañaba su pareja. Ambos dejaron en claro que el auto ya no era un taxi. En su momento, alguien lo vendió como tal, pero ellos lo compraron para uso particular.

Fuentes policiales añadieron que al vehículo marca Fiat Siena lo habían sacado de un taller hace poco tiempo. "Sufrió un desperfecto mecánico", dijeron, respecto del motivo que inició el fuego.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y bomberos en un camión autobomba.

El antecedente macabro

A fines de octubre pasado, la comunidad quedó conmocionada por el hallazgo de una persona sin vida adentro de un auto en llamas -Peugeot 207 -sobre calle Río Colorado, en el límite de Neuquén Capital y Plottier.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el incendio era generalizado. No se podía hacer más nada para recuperar el vehículo y rescatar a la persona sin vida que estaba en el interior del habitáculo.

Por la patente, se determinó que era un auto nuevo, aunque resta corroborar los datos con la división de Sustracción de Automotores, para saber si el conductor era titular o no del coche.

Los investigadores, según pudo conocer LMNeuquén, no descartaban ninguna hipótesis ante el macabro hecho que ocurrió pasadas las 10 de la mañana del 25 de octubre. "Puede ser un ajuste, o una autodeterminación. En ese abanico de hipótesis no se descarta nada", puntualizaron las fuentes.

Alrededor de las 12:45, familiares y allegados del hombre se hicieron presente. Incluso estaba la madre de la víctima, que se acercó hasta la línea de custodia policial sobre Río Colorado.

La conmoción era generalizada, y las muestras de dolor con llantos y gritos eran común denominador entre el silencio de los peritos que trabajaban en el lugar.

El auto estaba estacionado sobre la margen sur de calle Costa Rica, con la frente orientada hacia el Este, a unos 500 metros de la cabecera del ferrocarril.

Según pudo confirmar LMNeuquén, el hombre fue identificado como Gabriel Eduardo Millain, de 31 años, vecino de barrio Almafuerte.