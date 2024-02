Fiesta de la Confluencia: cómo entrar si no retiraste la pulsera obligatoria para el campo gratis

Faltan pocos días para el inicio de la Fiesta de la Confluencia y, a diferencia de otros años, en esta edición habrá pulseras para ingresar al sector del predio que es de acceso gratuito , con el objetivo de agilizar el flujo de gente. Si bien la Municipalidad ya no entrega más pulseras , quienes no tengan van a poder acceder igual , con más demoras.

Desde este miércoles, ya no se entregan más las pulseras para acceder al predio gratuito, por lo que mucha gente se preocupó por saber si puede o no asistir a la fiesta sin tenerla. Al respecto, Pasqualini aclaró que todos los que concurran al lugar van a poder acceder, tengan o no pulsera. "Los que lleguen sin pulsera van a poder entrar igual, pero van a tener que esperar", señaló. Es que antes del ingreso al predio, habrá personal que entregará las pulseras correspondientes a quienes no la tengan.

Fiesta de la confluencia 2024 (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Por otro lado, quienes tienen la chance de comprar su entrada para el sector vip (la venta comenzó el 9 de enero y se puede hacer únicamente online) con un valor de 15.000 pesos por día, obtendrán una pulsera que los identificará para poder ingresar al sector preferencial. También está abierta una opción para obtener un pack para disfrutar de los cuatro días de fiesta en el sector preferencial, con un valor de 54.000 pesos.

De esta manera, los que tengan su pulsera de acceso preferencial, ingresarán de forma directa al sector más cercano al escenario. Aquellos que cuenten con una pulsera de acceso gratuito tendrán también facilidad para ingresar al sector de campo general. El resto de los asistentes deberá esperar a hacer el trámite en la entrada para contar finalmente con su pulsera.