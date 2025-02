Fiesta de la Confluencia: quién fue la primera novia de María Becerra y qué temas le dedicó la cantante

Tanto el tema como su relación marcaron un antes y un después en la carrera, sobre todo teniendo en cuenta que fue su primera muestra en público en pareja con una mujer.

"En ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida. Era chica, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello", comentó al respecto en una entrevista.

"Fue una historia increíble. Ella tenía novio, que para mi gusto era una mala persona, obviamente. Sentía que no la trataba como se merecía; veía que no era feliz con él porque además la engañaba. No entendía por qué no lo dejaba. Yo estaba deseando que lo hiciera y estuviera conmigo, porque sentía que nos lo merecíamos, porque ambas estábamos súper enamoradas", añadió sobre el tema.

Los premios de María Becerra

Desde que dejó de ser youtuber para dedicarse de lleno a la música fue muy aclamada por sus fans, pero también reconocida por los críticos y los premios más importantes del género: fue reconocida como la Billboard Latin Women in Music en 2023 y 2024: ganó el Latino Music Awards en 2022; tres Premios Gardel (en 2022 por su tema "Miénteme" junto a Tini y 2024 por el tema "Los del espacio".

A su vez, entre las más importantes de su carrera se encuentran las siete nominaciones a los Premios Grammy Latinos en los últimos cuatro años de manera consecutiva, aunque todavía no logró quedarse con ninguno.

De hecho, la artista fue noticia en los últimos días por sumarse a la Marcha Federal LGBT+ Antifascista y mostrarse desde un balcón junto a Lali Espósito y Taichu.

Fiesta de la Confluencia 2025

A lo largo del fin de semana se presentarán los siguientes artistas en Neuquén: Juanes, Tiago PZK, Ke Personajes, Soledad, Los Palmeras, Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Las Pelotas, Valentino Merlo, The La Planta, Turf, Angela Leiva, Indios, Natalie Perez y Juan Fuentes.

En ese sentido, la Nena de Argentina será la encargada de cerrar el show. Su presencia no estaba confirmada y durante meses apareció en la grilla como "artista sorpresa", algo que se confirmó en las redes sociales de la Fiesta de la Confluencia unas semanas antes del inicio del evento.

"Esta fiesta se caracteriza por su diversidad musical y cultural, reflejando la identidad neuquina a través de la unión de diferentes géneros y estilos. La palabra "confluencia" simboliza no solo la unión de los ríos Limay y Neuquén que atraviesan la ciudad, sino también la fusión de culturas, tradiciones y costumbres que coexisten en la región. Este evento no solo rinde homenaje a la historia local, sino que también promueve un sentido de comunidad y pertenencia entre los asistentes", destaca la web oficial del evento.