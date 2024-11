Figueroa aseguró que Neuquén ahorró mil millones de dólares en un año en gastos innecesarios

En su alocución, Figueroa habló a los vecinos sobre la necesidad de avanzar juntos hacia una nueva Loncopué, a una nueva provincia y hasta a un nuevo país. Citó algunas de las principales obras que necesita la localidad y reiteró que “es muy importante hablarle al pueblo con claridad”, y agregó que “si hay algo que no van a recibir nunca de este Gobierno y de este gobernador, es una promesa en vano, una promesa fácil, una de esas promesas que terminan siendo siempre incumplidas por más que algunos sean los que están deseosos de poder escuchar y no van a recibir ninguna promesa que no podamos realizar, porque a esta provincia la tenemos que sacar adelante entre todos”.