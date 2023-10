Fin de Las Palmas: por ordenanza municipal no volverá a abrir sus puertas

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó el proyecto de ordenanza que prohíbe el funcionamiento de locales bailables y confiterías en la calle Primeros Pobladores. El boliche donde desapareció Sergio Ávalos no volverá a abrir.

Este mediodía de jueves el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó, por nueve votos a cinco, el proyecto de ordenanza que prohíbe locales bailables y comercios gastronómicos en la calle Primeros Pobladores de la ciudad. De esta forma, el boliche Las Palmas , hoy Sens, no volverá a abrir las puertas al público.

El proyecto establece que "se prohíbe el uso para actividades recreativas nocturnas, salón de fiestas, café concert, confitería bailables, discotecas, establecimiento gastronómico con actividad bailable, espacio bailable, espacios para eventos con estructuras temporales en el corredor delimitado por calle Primeros Pobladores (al Norte) desde la Rotonda de acceso a la ciudad ubicada al Este, hasta la calle Saturnino Torres". De esta manera, el local donde la madrugada del 14 de junio de 2003 desaparecieron al estudiante de la UNCo, Sergio Ávalos, no volverá a abrir las puertas al público. Solo será un emblema de la impunidad y de la ausencia de justicia.

Caso Las Palmas y Sergio Ávalos: meses difíciles

Previo a cumplirse los 20 años de la desaparición de Ávalos, los encargados del boliche Sens anunciaron la apertura del local, generando indignación no solo en la familia del estudiante, sino también en las organizaciones de Derechos Humanos y la UNCo que calificaron el episodio como "una provocación".

En paralelo, el oficialismo presentó el proyecto de ordenanza 8201, el 29 de junio pasado. Cuando quisieron tratar sobre tablas dicha propuesta, Vaamonde, Medel y varios de sus empleados acudieron a la sesión para ejercer una suerte de presión para que eso no ocurra.

Finalmente, el proyecto pasó a la comisión de Obras Públicas presidida por el edil de Juntos por el Cambio, Guillermo Monzani desde donde se convocó a todos los actores involucrados.

De hecho, fue la primera vez que Asunción y Mercedes Ávalos fueron convocados por el deliberante neuquino. Los Ávalos fueron lapidarios: "Ese boliche no tiene que abrir más hasta que haya justicia por Sergio". En la misma reunión estuvo Beatriz Gentile, actual rectora de la UNCo, que explicó: "Aquí no tenemos el hecho resuelto, entonces, no solo como universidad sino como sociedad deberíamos estar atentos para apoyar y sostener un proceso de investigación antes que avanzar en la apertura de ese lugar".

Lo cierto es que después de darle tratamiento durante varias reuniones, finalmente este jueves la propuesta ingresó al recinto y fue aprobada por mayoría por los ediles neuquinos.

De esta forma, se cierra, tentativamente, un capítulo pendiente de la historia neuquina que está vinculado a ese local que siempre tuvo oscuros manejos y que fue el lugar donde se lo vio por última vez a Sergio Ávalos. Inclusive, los nuevos esbirros de Nardanone era el presagio de una trama narco detrás de la apertura de Sens.

Ahora, la querella de la familia Ávalos y la fiscalía federal avanzan en la investigación y esperan en algún momento poder imputar por desaparición forzada de persona a Pedro Nardanone, el encargado de Las Palmas en ese entonces, Patricio Sesnich, y toda la seguridad del local compuesta por personal del Ejército y Policía.