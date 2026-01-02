Fue a bailar a una fiesta de Año Nuevo en San Martín de los Andes y terminó perdiendo un ojo

El joven fue víctima de la inconsciencia de otra persona que ingresó y detonó un petardo de forma ilegal. La familia del lesionado presentó una denuncia penal.

Un acto de imprudencia extrema volvió a encender el debate sobre el uso de pirotecnia en eventos masivos . Durante la madrugada del 1° de enero , en la fiesta Cherry , realizada en San Martín de los Andes , una persona ingresó y detonó pirotecnia de manera ilegal , provocando una lesión ocular irreversible a un joven que había asistido. El hecho terminó con la cancelación anticipada del evento y una denuncia penal en curso .

El episodio ocurrió entre las 3:30 y las 4 de la madrugada , cuando, en medio del público que bailaba dentro de una carpa abierta , un sujeto comenzó a arrojar petardos al aire . Uno de los artefactos impactó de lleno en el rostro del muchacho y provocó daños irreparables en su visión.

La víctima fue identificada como Ignacio “Nacho” Leiva , un joven de 34 años , oriundo de General Villegas , que se encontraba de vacaciones junto a amigos y su pareja. Tras el impacto, sufrió el estallido del globo ocular , con una pérdida total de la visión en uno de sus ojos.

Ignacio fue asistido inicialmente en el lugar y trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Horas más tarde, debido a la gravedad del cuadro, regresó a Buenos Aires para continuar su tratamiento en el Hospital Austral.

Respecto al irresponsable que ingresó los artefactos, se desconoce aún la identidad.

víctima- SMA

Tras lo ocurrido, la organización del evento Cherry emitió un comunicado oficial en su Instagram en el que aclaró que la fiesta contaba con un dispositivo de seguridad y prevención previamente establecido, incluyendo presencia policial, seguridad privada, ambulancia privada en el predio y aviso previo a los hospitales locales, tal como lo exigen los protocolos.

Confirmaron que una persona ingresó pirotecnia de forma ilegal, la detonó y provocó la grave lesión ocular. La víctima fue asistida de inmediato y trasladada por la ambulancia contratada por la organización. Frente a la gravedad del hecho, se resolvió cancelar la fiesta una hora antes de lo previsto, priorizando la integridad de los asistentes.

“Un solo acto irresponsable puede cambiar una vida para siempre”, expresaron desde la organización, que además repudió el uso de pirotecnia, recordó que está prohibida y apeló al cuidado comunitario, solicitando colaboración para identificar al responsable.

COMUNICADO

Denuncia penal

La familia de Ignacio inició una denuncia penal y trabaja con asesoramiento legal para avanzar tanto contra la persona que arrojó el petardo como para analizar posibles responsabilidades de los organizadores. También reclamaron la difusión de imágenes del evento para identificar al agresor.

Cabe recordar que en San Martín de los Andes la pirotecnia está prohibida desde hace años, por lo que el episodio vuelve a poner en foco la necesidad de controles estrictos, pero sobre todo la responsabilidad individual en eventos masivos.