Fuerte rechazo al DNU de Milei: para ATE y ATEN es "rematar la Patria"

Quintriqueo manifestó su rechazo porque entiende que “es un decreto que a todas luces es totalmente inconstitucional" y dijo que Dijo que al desglosar cada uno de los 350 artículos “hay cuestiones que no tienen asidero en cuanto a tratarlo en un DNU, esta es la una urgencia de beneficiar a los amigos”. Ejemplificó con las leyes de góndola y de alquileres, “que no tenía ninguna urgencia en derogarlas. Lo que había necesidad de regular y no de desregular algo que, en puesto país, y Neuquén no está ajeno, va a ser calamitosos para el conjunto de los trabajadores”.