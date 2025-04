Fuga de pediatras en el Castro Rendón: qué hay detrás del reclamo salarial

MIS-Hospital Castro Rendon (1).JPG

Dijeron que sin hacer guardias para tener extras, a las que no todos están en condiciones de acceder por el tiempo disponible y la condición física (son guardias de 24 horas), el sueldo de un médico inicial está apenas por encima de la canasta básica de alimentos en Neuquén.

Pediatras y las horas extras

“Estamos en crisis, sin respuestas serias del Ministerio de Salud, y con una fuga de profesionales que pone en riesgo la atención de las infancias”, sentenció, Belén Ehlers, jefa del Servicio de Emergencias Pediátricas, en diálogo con Línea Abierta de LU5.

Según explicó Ehlers, la crisis no es puntual solo en la pérdida de pediatras, sino de especialistas de alta formación, muchos de ellos con doble especialización, que sostienen servicios fundamentales como neonatología, neumonología, cirugía cardiovascular infantil y terapia intensiva pediátrica.

La principal causa de esta fuga es económica, por el sueldo que cobran. La doctora detalló que el salario de un pediatra recién ingresado al sistema de salud pública “apenas supera la canasta básica”.

La doctora se refirió a que si el profesional no realiza guardias, su ingreso es mínimo. Y quienes sí lo hacen, llegan a cobrar cerca de 4 millones de pesos, pero a costa de 180 horas extras mensuales, que son siete guardias de 24 horas. "Nuestro reclamo puntual tiene que ver con el aumento del básico, para no estar rasguñando la canasta básica", dijo.

Sostuvo que este problema no es nuevo, pero que podría agravarse, ya que se está en las puertas del invierno, donde se dispara la demanda pediátrica por enfermedades respiratorias. El Castro Rendón es el centro de mayor complejidad de la Patagonia para la atención infantil. Alberga servicios únicos en la región, como oncología, endocrinología y cirugía cardiovascular infantil.

Salarios: qué dijo el ministro Martín Regueiro

El ministro Regueiro le bajó el tono a la polémica y dijo que la provincia escuchó el reclamo de los pediatras y que "no es que se desentiende de la Salud pública". "Vamos dando respuestas nuevas que antes no había, cada planteo lo escuchamos", indicó.

"La mayoría de las y los pediatras, hace coberturas de guardias, por eso es que terminan conformando el sueldo de las dos partes. Lo que se hizo el año pasado fue una recomposición muy importante, con el nuevo convenio, que nos permite tener cobertura en Neuquén y del interior", sostuvo el ministro a LMNeuquén.

SFP Ministro de Salus Martin Regueiro (3).JPG El ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, se refirió a la situación y el reclamo de los pediatras del Castro Rendón. Sebastián Fariña Petersen

"Esta demanda es de un grupo de los sectores del Castro Rendón, es recurso humano sumamente valioso, que se formaron en la provincia y que sin duda hacen la diferencia, y que permiten avanzar al sistema de salud, por eso los estoy recibiendo", dijo Regueiro.

Respecto al planteo que hizo el grupo de pediatras sobre un incremento salarial al básico, Regueiro sostuvo que no es un escenario posible, en los términos de la situación económica de la provincia, debido a la baja del barril de petróleo en 10 dólares en un año y los ingresos que se van en masa salarial.

"Tenemos un acuerdo trimestral por IPC. Nosotros gastamos por mes, cerca de 60 mil millones de pesos en Salud y 50 mil millones son recursos humanos, nos representa una masa salarial que es el 20% de toda la masa salarial de toda la provincia, y no podemos hacerla para un sector solo", enfatizó. Y acotó: "Los fondos no son míos, no son de Regueiro, son provinciales".

"El contexto provincial y nacional hace que hoy no nos podemos mover, con un IPC trimestral, y vamos invirtiendo y necesitamos que el recurso humano se quede, y que siga formando parte del sistema. Queremos que la gente se quede", dijo Regueiro.

El ministro deslizó que "estamos invirtiendo mucho en lo que son residencias, que es la gente se va a quedar (médicos de otras provincias y de Neuquén) y los necesitamos como provincia". Incluso explicó que en términos de cantidad de profesionales, "en Vaca Muerta estamos por abajo, y en la Confluencia estamos muy por arriba", explicó.

También señaló que en este último año, debido al recorte que hay desde Nación y el problema de las obras sociales, hay una gran demanda en el sistema público, que comienza a saturarse. "En el sistema de salud público hay 1270 camas y cerca de 700 en el privado. "Por la crisis de las obras sociales, la gente se termina atendiendo con nosotros y es un problema que estamos atendiendo en el gobierno", dijo.

El ministro dijo que, al contrario de lo que se cree y difunde, ha bajado la cantidad de profesionales part time. Es decir, aquellos que cumplen horas en el sistema público y pueden atender en privados.

Cuántos pediatras y médicos hay en Neuquén: part y full time

Respecto a los pediatras, por ejemplo, de acuerdo a los datos abiertos de la página del Ministerio de Salud de Neuquén, hay 169 en toda la provincia, que atienden en hospitales, centros de salud y reparticiones. En diciembre del año pasado, había 10 pediatras más. Además de esos 169, hay 145 que son de dedicación exclusiva y 24 part time.

Neuquén registró un crecimiento sostenido en la cantidad de profesionales de la salud durante los últimos cinco años. De acuerdo a los mismos datos, el número de trabajadores registrados en el sistema pasó de 1405 en enero de 2020 a 1755 en marzo de 2025, lo que representa un incremento del 24,91%.

En números absolutos, se incorporaron 350 profesionales en ese período de cinco años y tres meses, lo que equivale a un promedio de 66,67 por año o aproximadamente 5,5 por mes.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que "el problema de fondo no es solo salarial, sino también organizativo y estructural".

"Muchas veces incorporamos profesionales en distintos sectores, y formados. Por eso no interesa que el recurso humano se quede, ellos tienen residencias y dos o tres especializaciones, es un recurso humano que termina siendo importante", concluyó.