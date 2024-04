Grave crisis en la UNCo: "Se vienen facturas elevadas que no podremos cubrir"

El vicerrector de la UNCo, Paul Osovnikar confirmó la difícil situación que atraviesan y confirmó que con el actual presupuesto no podrán pagar los servicios.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa una fuerte crisis. Limitaron el servicio de limpieza, que ya no se realiza todos los días, no tienen nuevos proyectos de extensión y sus autoridades están alarmadas esperando la próximas facturas de luz y gas, que si se elevan los montos como anunciaron no podrán pagarlas.