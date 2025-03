Grave denuncia sobre qué pasó con Lester, el perro policía que murió en servicio

La trágica muerte de Lester , el perro de la policía que cayó al canal durante la búsqueda de una mujer , no solo golpeó duro a esa fuerza, sino que además desató una fuerte e inesperada polémica y acalorado debate. ¿Estaba en condiciones de realizar la tarea o se lo expuso como denuncia un exuniformado en redes sociales que afirma que el can “merece justicia y su muerte pudo evitarse”?

"La Policía lamenta el fallecimiento de Lester, un valioso integrante del equipo de detección de restos humanos. Se desempeñó en numerosas tareas judiciales y operativos", informaron desde la fuerza con dolor.

Pues bien, el que encendió la controversia en su cuenta de Facebook fue el usuario Rubén Ángel Muñoz, un expolicía vinculado a “Bienestar Policial” quien denuncia que el perro fue “explotado” y sometido a un desgaste innecesario, lo que al estar “grande y mal alimentado” derivó en su muerte. Todo según la información de primera mano que asegura manejar.

Cientos de personas reaccionaron a su picante publicación, que se llenó de comentarios, discusiones e intercambios de opiniones. “Denuncien en la fiscalía”, “Que la Justicia haga cumplir las leyes”, rogaron, por ejemplo, algunos vecinos.

El posteo de la polémica

Bajo el título ¿Qué pasó con Lester?, el usuario de Facebook, un expolicía que tuvo varios cruces públicos con autoridades policiales, abrió la polémica: “Hace una hora, la jefatura de policía emitió un comunicado informando la muerte repentina de Lester. Uno de los Canes más antiguos de General Roca, especialista en búsqueda de restos de personas. Al respecto, muy indignada una fuente interna especializada nos informa lo siguiente. Lester no era un perro, era un compañero más y por lo tanto merece justicia porque su muerte pudo evitarse…”.

En la continuidad de su grave cuestionamiento, que ya da qué hablar, agregó con supuesto conocimiento de causa: “Durante la búsqueda de una persona en Cinco Saltos, Lester cayó en un barranco y sufrió múltiples traumatismos que derivaron en la obligación de dormirlo. Era un perro adulto, que ya debería haber estado retirado, que no tuvo descanso suficiente porque también fue afectado los tres días de la Fiesta Nacional de la Manzana. A muchos canes (compañeros) se los súper explota, y además no se los alimenta como corresponde, el racionamiento otorgado por jefatura no es suficiente y a veces de mala calidad, obligando a sus cuidadores a tener que andar mangueando en veterinarias amigas para alimentarlos”.

“Lester debería haber tenido su correa puesta, la larga, nunca haberlo soltado en un ámbito tan hostil para el animal, que repito era veterano y poco descanso sumado al tema de la alimentación. Merece que se sepa la verdad y que los responsables paguen. Porque nosotros usábamos sus sentidos para el bien común, no era tan solo un perro, era un camarada que nos ofrecía su talento y a cambio recibía sobreexplotación, mal alimento, mal descanso y ahora la negligencia de no tener correa. Lester no merecía esto, merecía Justicia”, culminó.

Consultado por LMCipolletti, Muñoz fue más allá y disparó: “Muchas veces los perros son utilizados como pantalla, por ejemplo, en una fiesta nacional llevar un perro para búsqueda de personas, si no se extravió nadie, es un desgaste innecesario. A veces también se llevan a los perros para la búsqueda de estupefacientes a lugares donde se han extraviado personas… Qué quiero decir con esto, que la institución policial por lo menos en Río Negro los usa de pantalla. La gente no sabe si el perro está adiestrado para buscar personas, para buscar drogas, para buscar explosivos… Los perros son súper explotados, los hacen trabajar en áreas que no les corresponde y bueno respecto al cuidado de la alimentación es deplorable”.

