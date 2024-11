Grave incendio en Centenario terminó con la destrucción de tres autos y un mecánico quemado

Producto de un gran incendio , producido este miércoles por la noche en un taller mecánico de Centenario, tres autos en su interior terminaron destruidos totalmente. Los Bomberos Voluntarios actuaron frente al llamado de los vecinos y pudieron lograr que no se extienda. El dueño del lugar terminó hospitalizado a causa de las quemaduras de primer grado en su cara y en las manos.

El taller mecánico funcionaba en un garage cubierto de una vivienda particular ubicada en el Plan 202 viviendas, conocido como el barrio Techos Negros. Patricio Álvarez, Jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario , informó a LMNeuquén "a las 21.46 recibimos el llamado que alertaba de un incendio en calles Santo Domingo, entre Estados Unidos y Traful, y cuando llegamos observamos un incendio generalizado".

Consultado por el diario, Álvarez expresó: "lo que tiene de particular este sector es que la vivienda donde estaba la carga que tiene este garage no está habitada, se ve que la usaba para guardar los vehículos o trabajar ocasionalmente, de acuerdo a lo que me menciona".