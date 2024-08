Guardia especial para reclamar descuentos por paro de ATEN: quiénes pueden reclamar

La atención está destinada tanto a los docentes que puedan justificar sus inasistencias , como a aquellos que se presentaron a trabajar y esa situación no fue notificada por las autoridades de los establecimientos escolares, a pesar de que existe una circular del CPE que los obliga a informar.

Los casos en los que los docentes pueden tramitar los reintegros de los descuentos que se realizaron por error, son los siguientes: haber ido a trabajar (aquí el problema es que los directores no informaron) y tener otra justificación por la ausencia, que no sea el paro; también se da el caso de docentes que no tenían obligación laboral el día del descuento.