Hace 8 años, Horacio "Pechi" Quiroga ganaba la intendencia de Neuquén por cuarta vez

Con una felicidad medida, el actual intendente se adjudicó públicamente el triunfo poco después de las 20, en una conferencia de prensa en el Hotel del Comahue. “Voy a gobernar para los que me votaron y los que no me votaron”, prometió rodeado de militantes, funcionarios municipales y los concejales que lograron acceder a la próxima composición del Deliberante.