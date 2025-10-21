¿Hasta cuándo van a invadir Neuquén las pelusas de los álamos?

Hace días que caminar por la mayoría de las calles de la ciudad es hacerlo entre blancas pelusas. Muchas las sufren por alergias, otros por molestas.

A algunos los hacen estornudar, a otros picar la nariz y a otros algo de molestia ya que entran en los patios e incluso casas y no se puede parar de barrer. Y seguro que todos las vieron, son las pelusas de los álamos que hace días invadieron la ciudad. Pero. ¿Hasta cuándo?

Como todos los años la sensación es compartida entre los neuquinos. Pareciera que hay más pelusa que el año pasado. Y queremos que se terminen para que todo vuelva a la normalidad.

Bueno, hay fecha. Fue Esteban Thomas, ingeniero forestal del INTA y docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) quien la confirmó a LMNeuquén .

SFP Pelusas de los arboles (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las pelusas de los álamos y de los sauces invadirán la capital hasta el próximo sábado 25 de octubre cuando se concluya este fenómeno que comenzó aproximadamente el 10 de este mes.

"Según los álamos, aproximadamente este fenómeno comenzó el 10 de octubre y concluirá el 25 de octubre. Se trata del momento en el que se abren los conjuntos de flores que tienen los álamos femeninos. Son como ramitos de muchas flores que están cubiertos por estas pelusas que tanto conocemos", describió el ingeniero.

Thomas indicó que estas pelusas son principalmente del álamo, aunque también las emiten los sauces, pero que en ese caso al ser más chica no se ve tanto. "Las inflorescencias femeninas de los álamos son mucho más grandes, más amplias y ahí aparece mucha cantidad de pelusa", aclaró.

Para explicar lo que pasa con este árbol, el ingeniero detalló que en el primer tramo avanza la flor, y después esa flor se cierra para generar semillas internas. Alrededor de esas semillas están las pelusas y eso después se abre y emite la pelusa.

Como no es que este proceso se da el mismo día en todos los álamos, aunque la mayoría ya lo hizo aún quedan algunos en este periodo y es que el cálculo es que para el fin de semana ya estará terminado y con él las pelusas neuquinas.

SFP Pelusas de los arboles (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

El ingeniero forestal explicó además que el proceso es de propagación de la especie, ya que a través del viento la semilla se traslada. Igualmente aclaró que en la zona urbana estas semillas no logran germinar, pero dijo que sí pueden hacerlo en zonas húmedas como lo que es la costa del río Limay.

"Todos los árboles, arbustos, hierbas florecen en determinado momento del año. El inicio de la floración de los álamos y sauces es desde mediados de septiembre. Después avanza y pasan de flores a frutos, y esos frutitos se abren que son los que tienen semillas y pelusa a partir del 10 de octubre. No se abren todos juntos, desde el 10 al 25 se produce y se trasladan las semillas junto con la pelusa", describió.

¿Cuáles álamos producen pelusas?

No todos los álamos producen semillas, sino que solamente los que son clones femeninos. Es por eso que el INTA lleva adelante un trabajo desde el 2008 donde recomienda la implantación de clones de álamos masculinos ya sea para las cortinas rompe vientos en las chacras o para la plantación para la producción de madera y postes.

Thomas explicó que además de no producir pelusas, los álamos masculinos tienen una mejor tasa de crecimiento y mejor formato del tronco y de la copa.

Como ya existen muchos árboles femeninos -que trasladan esa pelusa- implantados en la ciudad, el INTA aconsejó realizar un recambio y replantar álamos masculinos.

Los álamos se quiebran y las ramas caen sobre las líneas de tensión. Los álamos rodean las chacras en Neuquén.

El ingeniero forestal explicó que los femeninos no son aconsejados para lugares públicos justamente por la pelusa que producen que pueden incomodar a las personas.

"Venimos recomendando que se planten álamos masculinos para la región, que además brindan bastante cantidad de polen para las abejas", destacó.

Historia de los álamos en los valles de Neuquén

El ingeniero forestal del INTA indicó que a partir de la década del '70 trajeron a la región un grupo de variedades de álamos euroamericanos, de los cuales la mayoría es femenino.

"Estos árboles ingresaron gradualmente a la región y por eso están distribuidos en distintos lugares, muchos individuos de estos clones femeninos", indicó.

Esta sería la explicación de porqué se observa gran cantidad de pelusa durante varios días de la primavera, desde mediados de octubre hasta principio de noviembre. La mayoría de los álamos euroamericanos presentes en la región es femenina y producen pelusa.

Por otra parte, aseguró que las clásicas alamedas del valle son de álamos masculinos (álamos criollo o chileno). "Si todos los álamos fueran femeninos sería mucho peor la cantidad de pelusa en el ambiente", afirmó.

El ingeniero Thomas lleva adelante investigaciones desde hace más de 15 años evaluando el comportamiento de nuevos álamos y sauces en la región de los valles.

"Tenemos la suerte de que la mayoría de los clones que se adaptan y crecen muy bien en nuestra región son masculinos", confirmó el ingeniero, quien además aclaró que en la medida que esos nuevos clones empiecen a ser cada vez más utilizados en las chacras y también en los espacios verdes públicos y privados, habrá una reconversión gradual de álamos femeninos a masculinos logrando una menor cantidad de pelusa dispersada por el aire. "A futuro vamos a tener más clones masculinos implantados y por lo tanto menos producción de pelusa", remarcó.