Importante operativo en las rutas de Vaca Muerta, por un masivo acto de la UOCRA

"Tendrá características que lo hacen único en la historia provincial, no solamente porque será presidido por el secretario general de la Unión Obrera, el señor Gerardo Martínez, que no viene a la provincia hace más de 30 años y por nuestro gobernador Rolando Figueroa, sino también porque se espera que participen más de 30.000 personas, para lo cual se contrataron más de un centenar de efectivos policiales y se coordinaron acciones con las distintas direcciones de seguridad tanto de la capital neuquina como del interior de la provincia", aseguró Vinet.

Participan del operativo Bomberos, antinarcóticos, comunicaciones, tránsito, Defensa Civil con la Secretaría de Gestión de Riesgo, entre otras instituciones.

"Tendremos fuertes controles policiales en todas las rutas que confluyen al corazón de Vaca Muerta por lo que pedimos a quienes transitan por nuestras rutas que sean respetuosos de las indicaciones de nuestro personal", agregó.

ruta-17-provincial-añelo-1.jpg Ruta provincial 17.

El acceso al predio donde se desarrolla el importante evento es únicamente con las debidas acreditaciones. Estará custodiado de manera terrestre y aérea con la utilización de drones y cámaras en tiempo real, contó el director de seguridad, por lo que esperan que "todo se desarrolle con normalidad".

A su vez, recomendó que quienes tengan que viajar hacia esa zona durante este jueves, que lo hagan con la debida anticipación y con precaución, ya que las rutas van a estar con el tránsito lento debido a la gran cantidad de gente que se espera.

"El operativo estimamos mantenerlo hasta alrededor de las 16, 17 horas, que por ahí se puede llegar a desconcentrar toda la gente", aseguró Vinet y será en todas las rutas que confluyen en Vaca Muerta: Ruta 7, 17, 51, 67 y ruta 5, además de todo el sector de la meseta donde está ubicado el predio donde se desarrollará el acto.

Asimismo, explicó que no hubo ningún pedido en particular para la seguridad, simplemente que trabajarán para no dejar nada librado al azar y tomar todos los recaudos para que realmente "esto sea una fiesta como lo esperan los trabajadores de la construcción".

Cabe destacar que se va a contar en el lugar con servicios de ambulancia y baños químicos, además de un sector de productores que van a proveer de infusiones calientes y alimentos para refrigerio a todas las personas que se hagan presente en el lugar.