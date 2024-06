Impresionante: una camioneta se incendió en pleno barrio Alta Barda

Minutos después de las 10:30, se vivieron momentos de tensión cuando se prendió fuego una camioneta Ford color plateada en la zona del segundo puente de ruta 7 y requirió del trabajo de bomberos en el lugar. Vehículos que transitaban frenaron a ayudar pero no alcanzó.

El tránsito sobre la ruta no se vio afectado, ya que solo se hizo un pequeño desvío sobre la misma calle en la que se encontraba la camioneta.

Lo que se sabe del incendio

El móvil de LU5 se encontraba en el lugar y pudo dialogar con un hombre que contó que iba manejando y frenó para ayudar, junto con otros conductores que transitaban la zona del barrio Alta Barda y realizaron la misma acción. A pesar de los intentos con los matafuegos, no fue posible apagarlo.

"El fuego arrancó adelante, la teoría es que quien manejaba se asustó y se fue, porque no está presente en el lugar. Aparentemente era un mecánico que estaba trasladando el vehículo y una vez que agarró fuego no lo pudimos resolver, pararon varios autos y de un momento a otro no lo encontramos más (al conductor)", explicó el hombre.

Minutos después de llegar los bomberos, pudieron controlar el fuego evitando que continúen las explosiones que se escuchaban. De la parte delantera de la camioneta no quedó nada.

Auto incendiado en Alta Barda LM.mp4

Susto por un auto en llamas en pleno centro de Neuquén

Días atrás, un auto prendido fuego en pleno centro de Neuquén Capital asustó a los vecinos que circulaban por la esquina de Gobernador Elordi y Bouquet Roldán.

Una dotación de bomberos de la Policía del Neuquén acudió al lugar y pudo sofocar las llamas, que consumieron el motor del vehículo Volkswagen Surán en su totalidad. El auto se encontraba estacionado sobre calle Gobernador Elordi, justo en la intersección con la otra arteria.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que, afortunadamente, solo se registraron daños materiales. En tanto, el dueño del auto explicó que el vehículo se prendió fuego una vez que le dio marcha y que desconoce los motivos de la falla.

Sorprendidos por las llamas, los vecinos que transitaban por la zona se solidarizaron con el conductor y le ayudaron a combatir el incendio con el matafuegos de su auto. Luego, el llamado de alerta a las autoridades permitió que un camión de los Bomberos asistiera al lugar y terminara de controlar el fuego.

También, se pudo conocer que al momento del hecho el ocupante del auto (un joven mayor de edad) se encontraba sin acompañantes. Asimismo, si bien el incendio generó un ambiente de tensión en la zona, las autoridades señalaron que no se precisó de cortar el tránsito y tampoco de la asistencia de una ambulancia. De igual forma, comunicaron que no hubo terceros involucrados.

SFP Auto incendiado en Bouquet Roladn y Elordi (6).JPG El vehículo Volkswagen Suran se incendió cuando el dueño quiso darle marcha. Sebastián Fariña Petersen

Los trabajos requirieron alrededor de unos treinta minutos. En ese interín, los transeúntes se mostraban expectantes del incendio, que provocó un humo atípico en el sector. Luego, cerca de las 14:15, los motopolicías y la dotación de Bomberos se retiraron del lugar tras constatar que el incendio ya había sido completamente controlado.