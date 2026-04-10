Impresionate accidente: perdió el control del vehículo, volcó y terminó internada en el hospital

El siniestro vial se registró este viernes en horas de la tarde. En el lugar trabajó Policía y personal de Salud.

El vuelco ocurrió en una ruta transitada por su cercanía con el paso internacional.

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 6 , en cercanías del paraje Difunta Correa . Como consecuencia del vuelco, una mujer sufrió graves heridas y fue derivada al hospital .

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando una conductora —una mujer de 47 años oriunda de El Cholar— circulaba a bordo de un Volkswagen Gol . Por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, derrapó y terminó con un vuelco, quedando el auto recostado sobre su lateral izquierdo en un tramo de ripio.

Según detalló el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Seguridad Altos del Neuquén a este medio, la víctima sufrió lesiones en la cabeza y el rostro, incluyendo un corte de importante tamaño . “Perdió la maniobrabilidad del rodado, derrapó y dio unos tumbos. Quedó sobre su lateral izquierdo. Presentaba lesiones de consideración en el cráneo y en la cara, pero está fuera de peligro”, explicó.

En un primer momento, la mujer fue asistida por personal policial de El Cholar y derivada al hospital local, donde fue estabilizada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su traslado urgente al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde permanece internada bajo evaluación.

hospital el cholar

Operativo de traslado

Para garantizar el rápido traslado, la policía montó un operativo especial en la localidad de Chos Malal que incluyó cortes de calles para facilitar el ingreso de la ambulancia. “Aproximadamente a las 17 ya estaba arribando al hospital. Primero se la estabilizó en El Cholar y luego se decidió el traslado”, detalló el jefe policial en diálogo con LM Neuquén.

Si bien las causas del accidente aún no fueron confirmadas, una de las principales hipótesis detalladas por Jara apunta a la posible rotura de un neumático, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

hospital chos malal

Una ruta con alto riesgo de accidentes

El comisario Jara advirtió que este tipo de siniestros son frecuentes en ese sector de la Ruta 6, que conecta Chos Malal con El Cholar y el paso internacional Pichachén hacia Chile. “En este último tiempo hemos tenido accidentes casi todos los días”, aseguró.

En ese sentido, explicó que el estado del camino —que alterna entre tramos en buen estado y otros con serrucho—, sumado a la época de trashumancia, complica la circulación.

“Hay mucho movimiento de crianceros con animales y eso dificulta el tránsito. Hemos tenido varios accidentes por atropello de vacunos, caballos y otros animales”, concluyó.