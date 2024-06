Iñaki, el joven neuquino que desafió los obstáculos con su kiosco

"Ser kiosquero no era un plan que tenía de chiquito pero después de la pandemia, cuando buscaba laburo, entré a trabajar en un local de ropa y me di cuenta de que me gustaba el rubro de comercio", contó Iñaki a LMNeuquén. ¿Cómo se dio cuenta de que era capaz de afrontar ese trabajo? Para las fiestas de fin de año, cuando el local era un mar de gente y las tensiones crecían, el joven lograba mantener la calma y concentrarse en las tareas.