Incendio en un complejo de cabañas: hay daños totales y dos bomberos heridos

Incendio en un complejo de cabañas en San Martín de los Andes

La tarea fue ardua, demandó aproximadamente unas tres horas de intenso trabajo para que el incendio quede finalmente controlado y extinguido por completo. Desde el cuartel puntualizaron que la cabaña inicialmente afectada sufrió daños totales, mientras que las dos cabañas contiguas presentaron daños parciales.

Señalaron que, durante las labores de extinción, dos bomberos resultaron con heridas leves al caer de una escalera, desde el primer piso. Los lesionados recibiendo atención médica en el lugar.

incendio- San Martín de los Andes-cabañas- bomberos.jpg Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Tras sofocar las llamas y en plena fase de enfriamiento y remoción de escombros, se encontraron lamentablemente con los cuerpos sin vida de dos perros y un gato que se encontraban en la cabaña que fue totalmente afectada.

Participaron del operativo cuatro dotaciones de bomberos, una unidad del SIEN, Protección Civil y personal del Parque Nacional Lanín, quienes colaboraron con las tareas de abastecimiento de agua. Hasta última hora no se dieron a conocer las causales del incendio.

Susto y evacuación

Mejor suerte tuvo un perro que fue rescatado en la noche de este último viernes de un departamento ubicado en pleno centro neuquino. El incendio se desató anoche y alertó a los vecinos de un edificio del microcentro de la capital neuquina.

Afortunadamente fue extinguido completamente, sin lamentar lesionados. Los bomberos de la Policía rescataron a un perro de raza Border Collie de la mujer que vive en el departamento donde se originó el incendio, lo encontraron agazapado debajo de una cama. Salvaron al animal que salió sano y salvo.

incendio edificio centro neuquino

Con el transcurso de las horas, quedó más claro cómo se originó el incendio y en qué circunstancia. Al respecto, el comisario inspector a cargo del cuartel central de los bomberos, Mario Pino, informó a LMNeuquén que tomaron conocimiento del siniestro alrededor de las 20:05 horas, cuando un llamado ingresó al Comando Radioeléctrico, advirtieron del foco ígneo en un departamento del piso octavo. El edificio en llamas está ubicado en pleno centro, sobre las calles Yrigoyen y Belgrano.

Rápidamente, acudió al lugar una dotación del cuartel central de los bomberos de la Policía. Los efectivos ascendieron hasta el octavo piso, departamento 8, pero la puerta estaba cerrada y sus ocupantes no estaban...salvo un perro.

Mientras tanto, los propietarios e inquilinos de otros departamentos presentes al momento del incendio bajaron por las escaleras de emergencia, tras la activación del sistema de alarma visual y sonora que tiene la edificación contra incendios. De esta manera, se autoevacuaron a la vereda.

"En el departamento no había nadie, así que los bomberos rompieron la cerradura de la puerta para ingresar. El foco combustible se concentraba en un sector del lavadero", comentó Pino. Allí, encontraron un lavarropa. "No se sabe si estaba funcionando porque la mujer -que reside en el departamento- no lo recuerda", agregó el comisario inspector.