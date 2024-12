Indignante: incendio intencional a un parador de familia de artesanos en Villa Pehuenia

Willy y Rocío apostaban a emprender su sueño en la playa Radal Co. Pero desconocidos apagaron el sueño de esta temporada. Indignación en la comunidad.

El incendio ocurrió el sábado a las 22.30 en la playa Radal Co y movilizó a la familia de Villa Pehuenia.

El hecho ocurrió en la playa Radal Co , donde planeaban abrir un espacio para brindar servicios a turistas y vecinos en la próxima temporada. De manera imprevista, un incendio terminó con parte del sueño de la temporada.

Parador de Villa Pehuenia.jpg

El parador era más que una construcción de madera. Iba a ser el futuro para Willy, Rocío y su pequeña hija. En un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Willy expresar su indignación y dolor ante el suceso: “Hijos de puta, lo hicieron a propósito”. Su hija, aún pequeña, también muestra frustración al ver cómo el trabajo de su familia quedó reducido a cenizas.

Incendio destruyó el sueño de progresar

El proyecto no solo era un emprendimiento comercial; era un esfuerzo conjunto de una familia que apuesta por crecer en la localidad. Construir el parador en Radal Co, no fue una tarea sencilla, debido a que hoy todo cuesta dinero e inversión. La familia avanzaba con la idea de ofrecer servicios a quienes disfrutan de ese sector en el verano, un lugar emblemático de Villa Pehuenia.

El hecho generó un repudio generalizado en la comunidad, que exige justicia y el esclarecimiento inmediato del caso. “¿Se puede ser tan cobarde, sin vergüenza y miserable?”, expresó Lorenzo Lorente, bombero y vecino de la localidad en redes sociales, reflejando el sentimiento colectivo.

Mensajes de solidaridad y pedidos de justicia inundan las redes, donde muchos se preguntan cómo es posible que ocurran actos de tal maldad en una localidad conocida por su espíritu comunitario.

Willy y Rocío en el parador de Villa Pehuenia.jpg Willy, Rocío y la pequeña en el parador de Radal Co, Villa Pehuenia, antes del incendio intencional.

“Que la justicia actúe con todo el peso de la ley y que los delincuentes paguen”, reclamó un residente y bombero Lorente. Mientras tanto, se organizan esfuerzos para ayudar a la familia a reconstruir lo perdido, con el compromiso de que el sueño de Willy y Rocío no termine aquí.

Un llamado a la reflexión y la acción

El incendio, más allá del hecho policial, es un ataque al espíritu emprendedor y a la esperanza de jóvenes que trabajan por el futuro de la región. El parador era una apuesta por el desarrollo local y un aporte para que vecinos y turistas disfruten de un espacio único en un entorno natural privilegiado.

Si bien aún no se conoció la repercusión del incendio en las autoridades de Villa Pehuenia, la expectativa está puesta en que se investigue a fondo este ataque y se identifique a los responsables. La villa paradisíaca, con su calma característica, no quiere ser un lugar donde actos de esta naturaleza queden impunes.

Bomberos parador Villa Pehuenia.jpg Los bomberos de Villa Pehuenia tras el incendio en el parador de Radal Co.

El esfuerzo de Willy y Rocío está reducido a cenizas, pero el apoyo de la comunidad y la fuerza de su familia prometen reavivar este sueño. En una localidad marcada por la cooperación y la unión, este incendio parece que no pasará desapercibido.