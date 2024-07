Insólito: diez diputados faltaron a la sesión para debatir sus descuentos por su ausentismo

Este jueves, en una sesión especial en la Legislatura de Neuquén , se aprobó un proyecto presentado por distintos bloques para descontar parte del sueldo de los diputados que no asistan a las sesiones o las reuniones de comisión. Aunque la iniciativa fue respaldada de manera unánime por los legisladores presentes, no cosechó todos los votos de la cámara: de los 35 diputados provinciales, se informó que diez habían faltado al debate en el recinto.

"No se tendría que haber ni discutido. El día que no trabajás no cobrás: es así en el sector privado y en la parte pública debería ser igual", afirmó Domínguez a LMNeuquén después de la sesión especial en la Legislatura.

Aclaró también que los descuentos se van a acumular por cada falta. Por ejemplo, si un diputado falta a 10 reuniones de comisión y una sesión en un mes, recibirá un descuento del 60% del total de su salario.

Domínguez informó que ya existía un proyecto similar de la comunidad educativa de la escuela 140, que proponía destinar el dinero de los descuentos a medallas y viajes de egresados. El texto final, en cambio, destina el dinero al programa de becas Gregorio Álvarez, pero también en base a los descuentos de salarios a los diputados con inasistencias.

La diputada Cielubi Obreque, que también integra el bloque del MPN, respaldó la importancia de definir a qué se destinan los fondos que se descuentan de las dietas. "Destaco por otro lado que muchas cámaras votaron el descuento a legisladores sin dejar en el articulado expresado taxativamente el destino de esos descuentos. En este caso nosotros sí lo hicimos", dijo y agregó: "El uso final de los fondos es de gran importancia y no encuentro mejor destino que las juventudes, que aquellos jóvenes más vulnerables de nuestra provincia que son acompañados con las Becas Provinciales. Voté afirmativamente este proyecto que pone en la mesa la responsabilidad y transparencia que se nos exige como diputados y diputadas".

Los ausentes para debatir el ausentismo

Según explicó, él mismo había presentado un proyecto similar en 2012, pero la propuesta sólo tuvo su propia firma. "Hoy salió por unanimidad, de 25 diputados. Son 35 diputados en la cámara pero 25 estaban presentes", dijo Domínguez.

Los diputados ausentes en el recinto este jueves fueron Carolina Barahona (Desarrollo Ciudadano- Comunidad), María de las Mercedes Tulián y Verónica Lichter (PRO-NCN), Brenda Buchiniz (Cumplir), Alberto Bruno (Hacemos Neuquén), además de Gerardo Gutiérrez, Paola Cabeza, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Juan Sepúlveda (MPN).

Consultado por las faltas de los legisladores a las sesiones, Domínguez indicó: "Yo voy a hablar de mí y tengo asistencia perfecta. Cada uno se tiene que hacer cargo y de si falta o no, o por qué falta".

Sin embargo, aseguró que se nota otro clima de época, con una demanda de mayor austeridad al sector público, que se nota también en los discursos del gobernador Rolando Figueroa y otros referentes políticos. "En 2012 también había presentado el proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio y no se aprobó, se presentó ahora y sí tuvo respaldo", indicó.

En medio de las críticas del gremio docente ATEN por la aprobación de una ley para premiar el presentismo de los trabajadores de la educación, se apuntó contra los diputados provinciales, con sueldo muy superiores al de los educadores pero con poca participación en sus obligaciones en el Poder Legislativo.

"La Legislatura todos los años presenta las asistencias e inasistencias y la cantidad de proyectos presentados", dijo Domínguez. Según trascendió, hay diputados que sólo estuvieron presentes en el 35% de las sesiones desde que asumió el nuevo cuerpo, en diciembre de 2023.

El legislador provincial aclaró que la iniciativa ya se cumple en otros municipios de Neuquén. Por ejemplo, en Huinganco se aprobaron estos descuentos en 1999, cuando el intendente era el actual gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En Neuquén capital se aprobó un proyecto de descuentos de manera reciente, por iniciativa del concejal Joaquín Eguía, y bajo la intendencia de Mariano Gaido.

El cruce por las dietas

La propuesta para descontar el sueldo a los diputados que faltan a reuniones de comisión o sesiones en el recinto cosechó el rechazo del Frente de Izquierda y los Trabajadores. El diputado del FIT, Andrés Blanco, consideró que se trata de una ley que es un "lavado de cara" y no avanza sobre la causa real que denuncian desde su bloque: los privilegios basados en sueldos millonarios y dietas.

"Los diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición oficialista están nerviosos por la denuncia pública que hicimos de sus privilegios: salarios millonarios, gastos de bloques, pasajes, autos a disposición", escribió Blanco en la red social X. "Se ponen nerviosos cuando les decimos que se lavan la cara haciendo descuentos por ausentismo sobre salarios millonarios por 3 días de trabajo real. Y nos intentan chicanear diciendo que nosotros también", agregaron.

Los diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición oficialista están nerviosos por la denuncia pública que hicimos de sus privilegios: salarios millonarios, gastos de bloques, pasajes, autos a disposición. pic.twitter.com/QKmBmt8iM7 — Andrés Blanco (@blancoandres_) July 11, 2024

"Son ellos los que tienen que lavarse la cara porque son los que levantaron la mano para atacar a la docencia, nosotros no. Son los que se negaron a convocar a la ministra de Educación que dé explicaciones por las 80 escuelas sin clases mientras atacan a quienes la sostienen", agregó. "Proponemos equiparar el salario de una de todos los legisladores y funcionarios públicos al salario de una maestra de grado", afirmó Blanco.

A su planteo, Domínguez explicó que la diputada Supicich hizo mención a este tema durante la sesión especial del jueves. "Y yo propuse que un diputado por simple nota, a través de una simple nota, pueda renunciar a las dietas, gastos de bloque, pasajes, viáticos y que esa plata a la que uno renuncie vaya destinado a becas estudiantiles, pero ellos votaron en contra. Dejan la ideología a un costado", aseguró.

Blanco afirmó que se oponen a esta posibilidad porque consideraron que "es un deseo individual y no una modificación a un régimen de casta".

La defensa del presentismo docente

Domínguez insistió en la defensa de la ley que se aprobó para el presentismo docente. "El de los docentes es un premio y adicional para el que falta menos de tres veces en el trimestre, pero al que falta no se le toca el sueldo", aclaró. Y propuso que también sea voluntaria la posibilidad de renunciar al beneficio adicional para aquellos que no estén de acuerdo con la medida.

ON - Legislatura incentivo docente (8).jpg Con el presentismo en las escuelas aprobado, ahora buscan la misma regla para los diputados. Omar Novoa

"Propongo que se puedan anotar, y aquellos que no lo quieran cobrar, se pueden anotar y no lo cobran. Son 29 mil docentes, pero no están obligados a recibir el premio. En otras jurisdicciones, como Santa Cruz, se hicieron descuentos a los docentes por ausentismo. Es un premio, no un castigo. Si no cumplís el objetivo, cobrás como venís cobrando", afirmó.

Sin embargo, desde el gremio ATEN rechazaron la medida porque consideraron que ataca su derecho a huelga y que los docentes no renunciarán al incentivo adicional porque tienen salarios que no cubren sus necesidades básicas.