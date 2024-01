Intentan salvar a Almendra, una perra que prendieron fuego en el basural de Neuquén

"Quizás no te gustan los animales... Quizás te molestaba... Quizás solo sos una mala persona, por no decir un 'hdp'. Pero lo vamos a intentar, porque siempre estas cosas nos producen un inmenso dolor. Porque creemos que su vida puede cambiar. La dejaron así en el basural, la prendieron fuego. Nos pidieron ayuda, una persona sensible que lo encontró. La vete Marcela Salas fue a buscarlo y ahora esta internado. Ella me comenta que aún con dolor, mueve su cola ¿Le damos una oportunidad? Sin ayuda nos es imposible continuar", reza una de las publicaciones que hizo Neuquén Adopciones.