Interinatos y suplencias docentes 2026 en Neuquén: cómo acceder a los listados

Corresponden a los niveles Inicial, Primario y Modalidad Especial. La Junta de Clasificación informó que los reclamos se deben realizar en el Portal Único.
Desde la Junta de Clasificación nivel Inicial, Primario y modalidad Especial del Consejo Provincial de Educación (CPE) se informó este lunes que se encuentran publicados los listados de Interinatos y/o Suplencias 2026, con período de reclamo abierto desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre inclusive.
Las y los docentes interesados pueden consultar los listados ingresando en la página del CPE https://www.neuquen.edu.ar/.
Quienes necesiten presentar un reclamo deberán canalizarlo por medio del Portal Único seleccionando en el menú la opción “Mis reclamos” y detallar de manera específica si la inscripción fue realizada al 30/06/2025, o si fue subida al 20/07/2025 durante la vigencia de la prórroga.
Los listados de interinatos y/o suplencias disponibles con período de reclamo activo incluyen los de Supervisión, Cargos Jerárquicos, Escuelas Cabeceras y Secretarías de Escuelas Cabeceras.
Se trata de dar cumplimiento a la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar un sistema de acceso a los puestos de trabajo en Educación que sea equitativo, transparente y en tiempo oportuno. El proceso de confección y difusión de estos listados da cuenta de una labor orientada a ese fin, plasmando de tal forma el compromiso del gobierno provincial y la cartera educativa, con este objetivo.
Esta acción es fundamental para optimizar la cobertura de cargos y suplencias, impactando directamente en la calidad educativa que reciben los y las estudiantes de los niveles Inicial, Primario y modalidad Especial, al tiempo que se respetan los derechos laborales de los y las docentes.
