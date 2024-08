Javier Milei en Neuquén: la antesala de su llegada a Vaca Muerta

El corazón de la planta de licuefacción que construirán en Río Negro está en los yacimientos neuquinos de Vaca Muerta. Por eso Milei buscará sobrevolará la zona antes de seguir viaje a Chile, en otra visita no oficial a un país limítrofe, donde no será recibido por el mandatario Gabriel Boric, pero no se descarta una cumbre con el líder ultraderechista trasandino José Antonio Kast. El Presidente viajará para celebrar la inauguración del gasoducto GasAndes, impulsado por la Corporación América, del Grupo Eurnekian, el conglomerado donde el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, conoció a Milei, cuando ambos eran empleados del magnate armenio que estará en Chile.